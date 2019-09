La hermana de Blanca Fernández Ochoa ha declarado ante la prensa y ha dicho que hoy están “un poquito más tristes” porque sabían que hoy era “un día importante”. Tras el segundo día de búsqueda intensiva de la medallista olímpica, en la que ha participado la familia de la deportista, la hermana de la afectada declaró ante la prensa: “Pensábamos que conocíamos este monte. Lo hemos esquiado, pateado... Pero me he desmoralizado porque me he dado cuenta de la dimensión”.

La hermana de la Blanca cree que vino aquí de excursión y “le pilló la tormenta del lunes”. Tras echarla en falta, avisaron a la hija de la deportista y le pidieron que fuera a denunciar por la demora de los días. Ha agradecido el cariño de la gente, de los profesionales de búsqueda y de los voluntarios y afirma “estar abrumada” por el cariño de la gente, así como estar encantada porque los medios destaquen lo que ha sido ella en el mundo del deporte de este país.

La familia ha acudido junto con los equipos de búsqueda profesional debido a que conocen muy bien esta zona de la Sierra de Guadarrama y Lola (la hermana) cree que esta se encuentra aquí. “Yo creo que Blanca está en 7 Picos, que es la montaña favorita de la familia”. Además, afirma confiar en los profesionales y en la fortaleza de su hermana.