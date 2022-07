La negociación entre Fernando Alonso y Alpine para tratar la posible renovación del contrato del piloto español, que termina este año, entra en su fase decisiva. Tanto Alonso como Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, ya han fijado una fecha para sentarse a hablar y tomar una decisión.

Esa fecha la marca el exigente calendario de la Fórmula 1, que ha ido alargando la duración de las temporadas y provoca que el Mundial de este año se alargue hasta el 20 de noviembre. “Después del verano deberíamos tener una charla y una decisión. Como la temporada se retrasa tanto… En los viejos tiempos, cuando terminábamos en octubre, la silly season era un poco antes. Pero ahora, aunque no llegamos a diciembre, nos vamos a quedar cerca, y es un buen momento”, declaró Szafnauer a Sky. En el mismo sentido se manifestó Alonso en declaraciones a Sky Alemania: “Creo que hablaremos de eso durante las vacaciones de verano. Esa fue mi idea original a principios de año”.

La duración del contrato y el salario del piloto español serán dos de los grandes puntos a discutir. La edad de Fernando Alonso, que el 29 de julio cumple 41 años, no parece ser un problema para Alpine, tal y como reconoció Szafnauer, que valora más la capacidad del asturiano para sacar el máximo rendimiento de su coche. “Está pilotando de manera brillante, se clasifica y corre bien, de eso se trata. Decidiremos con todo eso”, aseguró a Sky.

Szafnauer también reconoció que el salario “es algo a tener en cuenta para tomar una buena decisión”. Alonso cobra 17,5 millones de euros al año, lo que le convierte en el tercer piloto mejor pagado de la parrilla. Solo le superan Lewis Hamilton, con 35 millones, y Max Verstappen, con 22.

En sus declaraciones a Sky Alemania, Fernando Alonso volvió a dejar claro que su idea de seguir al menos dos años más en la F1 no ha cambiado y se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Alpine: “Desde mi regreso, he estado disfrutando mi tiempo en la Fórmula 1. Mi intención es continuar durante al menos dos años más. Pero eso es lo que tengo en mente en este momento. Todavía no hemos hablado de eso como equipo, pero espero que podamos llegar a un acuerdo y seguir adelante”.

El pasado mes de abril, Alonso manifestó que seguirá en la Fórmula 1 hasta que llegue un piloto que le gane “por pura habilidad”, según declaró a Race Fans. Sostiene que, por ahora no ha llegado ese momento. En esas mismas fechas, el periodista británico Joe Saward adelantó que Alonso ampliaría su contrato por dos temporadas con Alpine.