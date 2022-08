Hamilton no olvida Abu Dabi ni a Vertappen: “¡Me engañaron!”

Han pasado meses de aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que Lewis Hamilton perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés Max Verstappen, pero el culebrón no parece tener fin.

Lewis Hamilton se ha sincerado por primera vez desde el controvertido Gran Premio de Abu Dabi del año pasado y admite que se sintió “engañado” cuando estaba a punto de ganar un histórico octavo título mundial de Fórmula 1. En una entrevista para la edición de septiembre de Vanity Fair, Hamilton describió sus emociones después de perder el campeonato ante Max Verstappen e incluso consideró alejarse del deporte.

El británico parecía tener la victoria asegurada en Abu Dabi, habiendo liderado la carrera hasta que apareció un coche de seguridad con seis vueltas para el final. Pero fue entonces cuando el director de carrera, Michael Masi, dio el paso sin precedentes de improvisar las reglas del auto de seguridad para permitir que los dos rivales decidieran el resultado del campeonato mundial a una vuelta. Verstappen, con un nuevo juego de neumáticos blandos, superó a Hamilton para llevarse la victoria en la carrera y el título.

Un audio reveló las indicaciones de Jonathan Wheatley, director deportivo de Red Bull a Michael Masi, director de carrera de la FIA. Wheatley le indicó a Masi que lo mejor sería que los vehículos que se encontraban entre Hamilton y Verstappen (es decir, los que estaban en las peores colocaciones) pasaran al británico, mientras éste mantenía una velocidad baja, detrás del auto de seguridad. De esta forma, Verstappen podría recuperar el tiempo perdido en boxes, recortar distancias y quedar a tiro del entonces líder de la carrera justo para la última vuelta. Como finalmente sucedió.

“Mis temores cobraron vida”

“Ves que las cosas comienzan a suceder y mis peores temores cobran vida”, dijo Hamilton. “Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no”. “No sé si realmente puedo poner en palabras la sensación que tuve. Recuerdo simplemente sentarme allí con incredulidad y darme cuenta de que tengo que desabrocharme el cinturón, tengo que salir de allí, yo Tengo que salir de esta cosa, tengo que encontrar la fuerza. No tenía fuerzas. “Y fue uno de los momentos más difíciles, diría, que he tenido en mucho, mucho tiempo. Sabía lo que había sucedido. Sabía qué decisiones se habían tomado y por qué. Sí, sabía que algo no estaba bien”. No está bien”.

Hamilton guardó silencio durante varias semanas después de la carrera, lo que generó especulaciones de que estaba considerando dejar la F1 a raíz del fiasco. En esta nueva entrevista, admitió que pensó seriamente en retirarse. “Yo, por supuesto, consideré si quería continuar”, dijo.

Lewis Hamilton tiene 37 años, por lo que los rumores sobre una posible retirada son prácticamente inevitables para muchos. De todas formas, él sigue viéndose fuerte encima de su Mercedes. El británico reconoció que “estaría mintiendo” si no reconociese que no ha “pensado en renovar” el contrato que le une a Mercedes hasta el final del año 2023. “Todavía tengo una misión. Aún me encanta conducir, sigue siendo un desafío para mí, así que todavía no siento que deba dejarlo en un tiempo cercano”, explicó Hamilton.