La respuesta y las risas de Fernando Alonso contra Alpine que demuestran que no puede más con ellos ni con Ocon

Ferrnando Alonso ya no puede más con Alpine ni con su compañero. La temporada se le va a hacer larga al piloto español, que ya a lo único que aspira es a sumar puntos y demostrar que es un piloto de categoría antes de irse a Aston Martin la próximo temporada, a empezar un nuevo proyecto.

El último capítulo de esta historia de desencuentros sucedió en el Gran Premio de los Países Bajos en el que Alonso terminó en el sexto puesto. “La verdad es que esperábamos estar en los puntos, pero en la salida me encontré encajonado y pensé que era difícil, después adelantamos a los Alpha Tauri en pista, paramos muy pronto para poner (ruedas) duras, había que exprimirlas, teníamos un juego de blandas nuevas que nos vino bien, pero luego nos vino mal el coche de seguridad en que todo el mundo paró y tenía nuevas (gomas), pero conseguimos aguantar”, decía el piloto español al final de la prueba, dando la impresión de que todo iba bien.

Pero fue durante la carrera donde se vio la distancia que hay entre él y su equipo. En un momento de la carrera Fernando Alonso quiso saber quién le perseguía: “¿A quién tengo detrás ahora?”, preguntó por radio. La respuesta fue concisa y rápida. “Esteban”. Es decir, Ocon, es decir su compañero de equipo y piloto de Alpine también el año que viene. Y fue ahí, entonces, cuando se vio lo lejos que ya está Alonso de su aún equipo. Se rio levemente, pero con una ironía que por si alguien no la pillaba dejó muy clara al añadir: “Qué suerte”.

🗣️ @alo_oficial: "¿A quién tengo detrás ahora?"



🎙️ Ingeniero Alpine: "A Esteban"



🗣️ @alo_oficial: "Qué suerte... ¡Jeje!"



Ahora ya Fernando Alonso no se queja por radio... ¡Ahora ya se lo toma a broma! 🤣 Si es que es un genio y le da igual todo 🙌 pic.twitter.com/4pJiLoXr7H — DAZN España (@DAZN_ES) September 5, 2022

No es la primera vez que Alonso tiene problemas con Ocon y con las órdenes de su equipo. Considera el español que no se ha respetado la jerarquía y que el equipo no ha sido neutral. En el Gran Premio que se disputó en Bélgica sucedió algo parecido, cuando el de Oviedo acabó harto de que por radio le hablasen de Esteban: “Hacedme saber si queréis que lo deje pasar (a Esteban Ocon). Después de esta amenaza fantasma que he tenido durante toda la carrera, ahora lo entiendo”, dijo cuando le tuvo detrás, harto como ha sucedido ahora en los Países Bajos.

En la carrera ya vio que tener detras a Ocon era un peligro: “Tenía miedo por Norris y por Esteban Ocon”, contaba después al relatar lo que le había pasado. Fue la décima carrera consecutiva sumando puntos para el bicampeón del mundo, que empezó a sumar en mayo en Barcelona.

“Esperaba encontrar una racha seguida de 10 jornadas en los puntos en Barcelona y a ver si podemos seguir ampliando la racha a 11 o 12″, dijo. Aunque sabe que lo va a tener más complicado que nunca porque no corre contra los rivales, como siempre, ahora tampoco es que su equipo lo tenga muy a favor. Es lógico, Fernando Alonso es un piloto que está de salida y Ocon se va a quedar mientras Alpine busca alguien que sustituya con garantías al español