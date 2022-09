Alpine vuelve a atizar a Fernando Alonso por su marcha: “La caída vendrá...”

La marcha de Fernando Alonso a Aston Matin sigue siendo una herida abierta en Alpine.

Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F-1 dos temporadas más, la sorpresa -o no- saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin.

La decisión del asturiano provocó un auténtico terremoto en la F-1, dinamitó al equipo Alpine -sumido en el caos tras el anuncio de Oscar Piastri de no seguir- e hizo caer las fichas como si el Gran Circo fuera un dominó. Oscar Piastri negó que fuera a pilotar para Alpine en 2023 ni que hubiera firmado ningún contratato sólo unas horas después de que los franceses le anunciaran. Dos espantadas que hirieron de muerte a la escudería francesa.

Tal vez, por ello, el CEO del equipo, Laurent Rossi, no se ha mordido la lengua al hablar de la salida del asturiano ni del comportamiento de Piastri.

“La caída llegará”

«No pudimos comprometernos para más de dos años porque con Piastri teníamos una opción de más de tres años. A largo plazo, siempre tuvimos claro que teníamos que centrarnos en el futuro y el futuro se llamaba Oscar. Le ofrecimos a Fernando lo máximo que pudimos. Eso era un contrato de un año más uno. Queríamos mantener al hombre del presente y asegurar al hombre del futuro«, afirma Rossi en una entrevista en el medio alemán ‘Auto Motor und Sport’.

«Fernando tiene 41 años. En dos cumplirá 43 años. La caída puede venir de un año a otro a esta edad. Soy responsable de más de 3.000 empleados en Alpine y Luca de Meo más de 240.000 en Renault. No podemos tomar decisiones irracionales que conllevan riesgos. No habría tenido que molestarle la oferta de un año más opción a otro. Si hubiera rendido de la misma manera en el primer año que hoy, habríamos tirado de la opción. Él lo sabía. Sólo puedo suponer que recibió una oferta en otro lugar en mejores términos y decidió hacerlo. Estamos tristes por esto, pero no resentidos. Es su derecho elegir otra cosa. Separamos nuestros caminos por un futuro mejor y sabemos que Fernando hará todo lo posible hasta el final de la temporada», explicó Laurent Rossi.

Rossi también da lugar para comparar a su equipo con Aston Martin, que ambos equipos viven situaciones diferentes.

«No podíamos darle a Fernando lo que quería. El contrato uno más uno que le ofrecimos era prácticamente el mismo que firmó con nosotros hace dos años. Por eso ha dicho con razón que era cuestión de cinco minutos llegar a una conclusión. Más de dos años no serían responsables por nuestra parte».

«¿Creen que dos o tres años marcan una gran diferencia para él? Ahora se marchará a un equipo de carreras que es noveno en el Mundial de F1. Eso significa reconstruir el trabajo que ya ha hecho con nosotros. Alpine sin duda habría sido el menor riesgo para él en términos deportivos. El tiempo de Fernando también es limitado. También hay otras cosas en juego que no podríamos ofrecerle a Fernando. No puedo poner el listón arbitrariamente alto. Pedimos sacrificios a nuestros empleados en las fábricas. No podemos exagerar en la F1«.

«La F1 no es un juguete para nosotros, sino un negocio. Nos hubiera gustado continuar con Fernando. Es el mejor campeón que ha pilotado para Renault, pero al final acordamos que no estábamos de acuerdo. Sin malas palabras, sin dar un portazo», cerró Rossi.

“Nada justifica lo de Piastri”

Por otra parte, Laurent Rossi, reveló los celos de Piastri hacia el asturiano. “Piastri estaba decepcionado porque apostábamos por Alonso y no por él” afirma tras acusarle de haberles engañado.

“No hay excusa para su comportamiento. Cortó la mano que le daba de comer y jugó con nosotros porque los borradores de los contratos no se presentaron a tiempo. Sabía que teníamos el contrato de Williams en nuestro bolsillo para él”, comenta Rossi.