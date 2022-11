La radio de Fernando Alonso desvela lo que piensa de verdad de Ocon (y no es bueno)

Fernando Alonso y el resto de integrantes de Alpine y de la F1 dejan atrás el Gran Premio de Sao Paulo para afrontar el Gp de Abu Dabi, que cerrará el Mundial y pondrá fin a la cercanía entre el piloto español y su compañero Esteban Ocon. Ambos han mantenido una relación cordial, con buenas palabras públicamente, pero caliente cuando ha llegado el momento de competir y ninguno se ha querido quitar de en medio para favorecer al otro.

Así, tra su espectacular remontada en Brasil, Fernando Alonso quitó importancia a lo que había sucedido en la carrera al esprint el día antes: “Son dos años limpios. Hubo luchas porque siempre empezamos juntos, clasificamos cerca. Un contacto en dos años. Si la gente quiere hacer algo grande de eso, vale, pero en carrera recuperamos lo que hicimos el sábado”, aseguraba el piloto español en declaraciones al periódico As. Era un Alonso con más perspectiva: “Pasó lo que pasó, los dos cometimos errores y yo acepto el de la recta, aunque creo que la penalización es extremadamente dura. Tuvimos el mismo accidente en Portimao (2021) con Kimi (Raikkonen) y Giovinazzi y no pasó nada. Asumo la culpa por eso, pero las carreras son el domingo y puede pasar cualquier cosa. En dos años hemos cometido un error, que fue este sábado. Se nos culpa de muchas cosas, vale, pero nosotros intentamos ayudar a que Alpine sume el máximo de puntos siempre, como hicimos en Brasil”, decía.

Sin embargo, la radio de carrera, cuando habla con el equipo, demuestra que esas buenas palabras de nada valen en el momento de la carrera, cuando Fernando ve delante a Ocon y recuerda lo que le ha pasado: “Casi me matan en Jeddah, en Budapest...”, asegura el piloto cuando ve que tiene a su compañero delante. “Decidle que se aparte en la curva 4″, insiste Fernando Alonso para evitar más problemas. Luego no hace falta, porque le adelanta antes.

Así, terminó por ser un día espectacular para Alonso: Una muy buena carrera para nosotros. Escogimos la estrategia a tres paradas así que no íbamos sincronizados con la mayoría de coches. El último coche de seguridad recolocó la carrera, yo tenía neumáticos nuevos y pude divertirme al final para adelantar a Checo, luchando con Charles . Además, con los McLaren fuera de la carrera, son muchos puntos para Alpine este domingo”, decía, aunque no la consideró la mejor carrera de la temporada: “La mejor carrera, en mi opinión, fue México, aunque no terminé la carrera. Estaba más contento con aquella ejecución. El sábado también teníamos mucho ritmo. Incluso en la clasificación, sólo la Q3 me quitó algo de confianza con las gotas de lluvia. Pero fue un muy buen fin de semana en cuanto a prestaciones”,