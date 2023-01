Todos los detalles del “test secreto” de Fernando Alonso con Aston Martin y su entrenamiento extremo bajo cero

Las escuderías últimas sus coches para un campeonato que promete emoción. El curso 2023 de Fórmula 1 empezará el 5 de marzo, en Bahrein. Empezará muy pronto, 15 días antes de lo que arrancó la temporada 2022, y de hecho será el mundial que antes empiece en más de 20 años, desde el curso de 2002, que arrancó en Australia un 3 de marzo. Es un campeonato especial para Alonso tras una temporada marcada por abandonos y fallos que lastraron su clasificación.

El asturiano es desde el pasado 1 de enero piloto oficial de Aston Martin, aunque ya pudo pilotar el coche en los test de Abu Dabi y dar las primeras impresiones a los ingenieros. El piloto da así por cerrada una etapa más que convulsa en Alpine y desde su nueva escudería no escatiman en gastos ni en trabajo para dar o mejor al asturiano. Ahora, el piloto podrá volver a subirse en un Aston Martin en un test en Jerez y se prepara a conciencia para volver a ser campeón.

La escudería trabaja en una revolución para 2023 y dentro de pocos meses inaugurará la que, en palabras de Mike Krack, va a ser la mejor fábrica de la Fórmula-1. Pero además, como ocurre cada vez que el asturiano ficha por una nueva escudería, el equipo de ingenieros ya se ha puesto manos a la obra para ofrecerle un coche ganador. Lawrence Stroll, que lleva cientos de millones invertidos en la escudería, y el personal técnico que está desarrollando un coche que aseguran sorprenderá a sus rivales. Por su parte, Alonso trabaja su físico.

Un entrenamiento extremo

El piloto ha mostrado en redes sociales el duro entrenamiento que se ha sometido: bajo cero, sobre hielo y a más de 2600 metros de altitud. A través de su perfil de Instagram, el ovetense ha compartido la rutina extrema a la que se ha sometido, perfecta para preparar una de las temporadas más exigentes de su carrera.

El piloto ha compartido un vídeo en el que está ejercitándose sobre una carretera helada y completamente que acompaña también en Twitter con un comentario: “Entrenando y disfrutando. 20 años trabajando con los mejores”, y nombra a dos de sus colaboradores más cercanos en la preparación física, Fabrizio Borra y Edo Bendinelli. Asimismo, ha compartido otra fotografía en la que se el ve realizando carrera continua y senderismo con esquís en la montaña con unas duras condiciones climatológicas.

El piloto está dispuesto a darlo todo para culminar con éxito “la Misión”. Y su primera cita con Aston Martin ya tiene fecha en el calendario.

Los detalles de su “test secreto”

El test de Alonso con Aston Martin y Pirelli se llevará a cabo en Jerez. Las dos pruebas serán el martes 7 y el miércoles 8 de febrero y, aunque Pirelli prefirió no confirmar qué día de los dos estaría Alonso en pista, el asturiano solo tomará parte en el primer día de pruebas, mientras que su nuevo compañero Lance Stroll conducirá el AMR22 en la segunda sesión. Ambos coincidirán en pista con los pilotos de Mercedes, aunque la marca de la estrella todavía no ha precisado en qué orden rodarán Lewis Hamilton y George Russell.

Asimismo, según adelanta Motorsport, el asturiano tendrá que esperar para probar las novedades en las que trabaja su flamante escudería. Alonso, a pesar de las especulaciones, llevará el AMR22 que Sebastian Vettel y Stroll usaron la pasada temporada, el que Fernando ya pilotó en los test postemporada de Abu Dhabi. El reglamento prohíbe probar piezas en los coches que no se hayan usado durante el curso por lo que el coche que usará Alonso en Jerez no montará mejoras, o al menos ninguna pieza que los equipos no hayan instalado en algún momento de 2022. La prueba servirá para que el piloto se adapte a la form ade trabajar de su equipo.

Para decepción de los aficionados, estos ensayos son privados y como tal, Pirelli ha confirmado que se desarrollarán a puerta cerrada, sin aficionados, prensa ni cronometraje oficial, por lo que solo se conocerán datos a través de los canales oficiales de Aston Martin y el proveedor de neumáticos de la F1.