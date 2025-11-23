Alonso se harta del Aston Martin: "Qatar me lo tomaré como celebración… por no conducir más este coche"

La lluvia resultó engañosa en Las Vegas. Alonso había firmado la séptima plaza en la clasificación, pero estar en la zona de puntos en el circuito urbano de la ciudad de Nevada era un imposible. "Hemos ido regular todo el fin de semana, sabíamos que iba a ser uno de los peores findes y en Las Vegas no íbamos a ir mágicamente rápidos en carrera. Perdimos posiciones, no hubo acción y fue una carrera solitaria y aburrida", apuntó el asturiano en Dazn.

Ahora toca la penúltima carrera del curso en Qatar. "Esperemos ir mejor, pero somos realistas. Llevamos varias carreras sin sumar de forma merecida, así que esperar a Qatar y creer que estaremos entre los seis primeros es ilógico", apuntó el bicampeón del mundo. "Este está siendo un año muy complicado, estamos centrados en 2026", aseguró. Y dejó un recado para Aston Martin: "Me lo tomaré como celebración… por no conducir más este coche. En Qatar debemos vigilar el sprint y en Abu Dhabi habrá más celebración", aseguró Alonso.

El todavía líder del Mundial de Fórmula Uno, Lando Norris, admitió que cometió un error "tonto" en la salida tras frenar "demasiado tarde" en la llegada a la curva uno, que estaba "sucia y deslizante", si bien no ha achacado su segunda plaza al fallo y ha dicho que "si alguien gana por más de veinte segundos es porque ha sido mejor y más rápido". Norris ha lamentado que no hayan sido "suficientemente rápidos" para luchar la victoria con Max Verstappen e incluso ha asegurado que aunque no hubiese cometido el error en la primera curva no cree que tuvieran opciones de ganar, por lo que se ha contentado con el segundo puesto. "Es una pena que no tengamos ritmo en seco para batallarle la victoria a Max Verstappen. Tenemos que seguir trabajando duro si queremos vencerle en alguna de las dos carreras que quedan de Mundial", declaró.

El británico se ha visto sorprendido porque han ido "mejor de lo esperado" en el Gran Premio de Las Vegas, si bien ha vuelto a ser autocrítico y se ha mostrado "decepcionado" por no conseguir el tercer triunfo consecutivo: "No lo hemos conseguido tras no haber sido lo suficientemente buenos como equipo. Espero que en Qatar vayamos mejor que en Las Vegas, ya que es una pista que se adapta mejor al McLaren".

Lando Norris ha dicho que no conoce el motivo por el que la FIA inspecciona su monoplaza tras la carrera y ha desvelado que tuvieron un problema en las vueltas finales por el que tuvo que levantar el pedal del acelerador, aunque McLaren no le especifió qué era exactamente.