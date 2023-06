Ocon vuelve a menospreciar a Fernando Alonso y ningunea a Verstappen

Fernando Alonso no defrauda en Canadá y da un golpe sobre la mesa con una magnifica carrera. Max Verstappen logró su victoria número 41, con la que iguala a Ayrton Senna y lo ha hizo después de realizar una carrera perfecta. Sin embargo, Alonso estuvo más cerca que nunca de la "33" con un ritmo muy fuerte, sin descanso ni relajación. Ha conseguido subirse al podio en seis ocasiones de ocho posibles. posibles.

Fernando Alonso está feliz y a tope y en Aston Martin alucinan con el rendimiento del AMR23, más aún tras las mejoras introducidas en el GP de Canadá. Pero sobre todo el asturiano está encantado con el trato que recibe de su nueva escudería tras sentirse menospreciado en multitud de ocasiones por Alpine y tras mantener una tumultuosa relación con su ex compañero Esteban Ocon al que ya le ha mandado algún que otro recado a lo largo de la temporada. "Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado, me pasó todo lo contrario. Yo era, siempre, el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo", expresó Fernando Alonso tras el GP de Miami para elogiar a su nuevo compañero y lanzar un tremendo zasca a Ocon.

Pero el piloto de Alpine tampoco parece haber curado sus heridas ni haber olvidado su pasado con el asturiano al que no se corta a la hora de lanzarle algún que otro mensaje. La última en su reciente entrevista en DAZN.

"Siempre fui el líder"

"Creo que hubo momentos con Fernando en los que estuvimos demasiado cerca, pero por parte de los dos. En aquella época creo que cometimos algunos errores. Pero es normal cuando luchas de forma tan igualada", comenzó afirmado el galo a la hora de analizar la pasada temporada.

Y, acto seguido, tras asegurar que tanto el como el piloto asturiano hicieron progresas al equipo y fue impresionante tenerle como compañero, vino la puntilla: "En cierto modo, siempre he sido el líder del equipo. Siempre he liderado a mi equipo hacia delante diciendo lo que necesito, cuándo podemos hacerlo, si podemos fabricar esta pieza... Y siempre empujando a mí parte del equipo para hacerlo. Estoy encantado de cómo trabajo con la gente que me rodea y tenemos que continuar así", sentenció. Una frase en la que los aficionados ven inquina y cierto desprecio hacia Fernando Alonso.

"Si tuviera el mismo coche..."

Pero su relación con el asturiano no ha sido lo único jugoso de esta entrevista. Ocón se ha venido arriba y ha ninguneado la labor de Max Verstappen al asegurar que si tuviera el mismo coche que el piloto de Red Bull, el también estaría peleando por el título de campeón del mundo de Fórmula 1. «Seguro. Me veo peleando con Verstappen por un Mundial si tuviéramos el mismo coche", afirmó tras el GP de Canadá.

Ahora mismo, ocupa el noveno lugar en la clasificación general con 29 puntos, pero Ocon se ve como uno de los mejores pilotos de la parrilla.