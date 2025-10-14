Toto Wolff revela por qué George Russell aún no tiene contrato con Mercedes para 2026

A tan solo seis carreras del fin de la temporada, la Fórmula 1 ya ha desvelado sus novedades de cara a 2026. Con 11 equipos en parrilla, Valteri Bottas y Checo Pérez en Cadillac y un mejorado formato de clasificación, hay pilotos que se quedan sin contrato para el año que viene. Entre las mayores preocupaciones del paddock se encuentra Mercedes, que sigue sin tener sus asientos confirmados. Ambos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, finalizan este año y por el momento ninguno tiene renovación.

Desde la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari, Russell ha conseguido 'cargar' con el equipo, con victorias como la del GP de Singapur o el GP de Canadá. Por su parte, Mercedes ha transmitido tranquilidad a ambos y Toto Wolff, jefe de equipo, insiste en que están más que seguros y que antes de lo pensado, el británico firmará una renovación con el quipo alemán. Sin embargo, muchos no dan nada por sentado hasta ver una firma sobre el papel y saber cuál será la duración de éste, ya que se sigue rumoreando el deseo de Toto Wolff por hacerse con Max Verstappen de cara a 2027.

Un futuro incierto para Russell

Aunque se sabe "casi al 100%" que el equipo alemán seguirá apostando por el rookie, las cartas están sobre George Russell a pesar de las declaraciones de Toto Wolff. "En lo que respecta al contrato, las cosas buenas tardan un poco. Se trata de los detalles, no de los grandes temas", explicó para Sport Bild y deja ver que aún no hay nada confirmado.

Por su parte, el piloto británico siempre lo ha tenido muy claro: "Creo que para cualquier piloto, cuando llegas a cierto punto de tu carrera, las cosas deben hacerse correctamente. Cada vez que renuevas un contrato, es el más importante de tu vida, y hay que hacerlo con cuidado. No hay nada de qué preocuparse; se hará cuando se tenga que hacer".

F1 - SINGAPORE GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

La promesa a Kimi Antonelli

Hay equipos que cuentan con la ventaja de formar a futuros pilotos sin ocupar un asiento. En el caso de Mercedes, siempre han aprovechado su relación con Alpine o Williams para que las jóvenes promesas lleguen a la F1, como fue el caso de Russell durante 3 temporadas. Sin embargo, Antonelli llegó directo a lo más alto y por el momento, el jefe del equipo aclara que no volverá atrás. "Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al 100%", declaró Toto Wolff.

En su primera temporada con Mercedes, el italiano ha conseguido subirse al podio con tan solo 18 años. Aunque su falta de seguridad con el monoplaza ha dejado dudas sobre la confianza del equipo en él, finalmente sacó pecho en Singapur y ha resultado ser el mejor rookie de la temporada, junto a Isack Hadjar. Para 2026, el equipo cuenta con la ventaja de la experiencia a la hora de diseñar sus propios motores y analizar el rendimiento en otros equipos, como Williams. Sin nada claro sobre la mesa, la opción de Max Verstappen seguirá abierta hasta que Red Bull anuncie algo el año que viene.

¿Por qué Mercedes quiere a Verstappen?

La historia del piloto de Red Bull con Toto Wolff viene desde 2014, cuando el neerlandés debutó en la Fórmula 1. Mientras los alemanes le ofrecían un asiento en la segunda categoría, el equipo austriaco le hizo debutar en lo más alto. Desde entonces, ambas partes han tenido momentos de interés mutuo pero nunca se ha llegado a un acuerdo. Tras la salida de Hamilton, se descubrió el interés de Wolff por Verstappen, aunque finalmente se decantó por el joven italiano, Antonelli.

"Max es un piloto excepcional y un valor añadido para cualquier equipo. Pero estamos contentos con nuestros chicos, y Max no es un problema en nuestros planes", subrayó el jefe de Mercedes. "Nunca se puede descartar nada en la F1, pero ahora mismo no lo necesitamos. George ha demostrado de lo que es capaz este año y no comete errores. Estamos muy satisfechos y confiados para 2026 y el futuro", concluyó.

Sin embargo, Günther Steiner, exjefe de Haas, ha indagado por qué aún no ha renovado a sus pilotos. "George conseguirá un contrato, si no con Mercedes, con otro equipo. Sabe lo que vale; no quiere las condiciones de Mercedes, solo lo mejor para él", explica Steiner y añade que "creo que solo intenta negociar las mejores condiciones para sí mismo, e imagino que quiere un contrato de más de un año". A pesar de las declaraciones de Toto Wolff, Steiner lo tiene claro: "Toto está intentando darle un contrato de un año, porque si Max está disponible, lo quiere en Mercedes. Y obviamente eso no sería bueno para George, pero está dándolo todo y, por lo tanto, está en una posición bastante favorable para negociar".