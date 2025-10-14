La declaración de McLaren sobre Red Bull que revoluciona la Fórmula Uno

Johnnie Herbert se ha pronunciado sobre la situación actual de la Fórmula 1 y, sorprendentemente, lo ha hecho sin centrarse en Fernando Alonso, algo poco habitual en sus comentarios recientes. El ex piloto británico realizó una predicción bastante contundente sobre los desafíos que enfrentarán Lando Norris y Oscar Piastri en lo que resta de temporada.

“Red Bull está prestando cada vez más atención a lo que dice Max”, comentó Herbert en el podcast BettingLounge. Según él, los métodos anteriores, basados en el trabajo de los pilotos de simulador en la fábrica de Milton Keynes, no estaban dando los resultados esperados para Verstappen. “Ha habido un cambio claro. Ahora están implementando más lo que Max propone, y eso parece estar colocándolos en una posición muy sólida”, recordó, retomando lo que Helmut Marko ya había señalado semanas atrás.

Herbert también destacó que este cambio no solo se limita a las decisiones técnicas. “El cambio en la dirección del equipo ha tenido un impacto evidente. Laurent Mekies reemplazando a Christian Horner parece haber generado una armonía muy positiva dentro de Red Bull”, añadió. Según Herbert, la relación entre Mekies y Verstappen es mucho más cercana que la que Max mantenía con Horner, quien estaba en constante fricción con Jos Verstappen, generando una energía negativa en el equipo. “Toda la dinámica ha cambiado, y esto ha tenido efectos muy positivos, como se ha visto en las últimas dos carreras”, apuntó.

Sobre lo que esto significa para McLaren, Herbert fue claro: “No es seguro que Red Bull sea competitivo en todas las carreras, pero sus actuaciones recientes muestran que tienen un coche muy peligroso. Esto supondrá quitarles puntos a los pilotos de McLaren, aumentando la presión sobre ellos y sobre el equipo”.

El ex piloto no dudó en dramatizar el escenario para los papaya: “McLaren tenía el coche más competitivo y parecía dominante, pero este giro de Red Bull ya se empieza a notar. Y, desafortunadamente para Lando, Oscar y McLaren, la fortuna ha favorecido al piloto más rápido de la parrilla. Verstappen será una amenaza real en cualquier carrera, y probablemente este sea el peor escenario posible para McLaren”.