Messi, de nuevo en el disparadero: “Es obvio que no estoy bien”

Deportes

Argentina se clasificó a Qatar 2022 porque insólitamente se dieron todos los resultados en los otros partidos pero no logró pasar del empate ante Brasil. Leo Messi completó los 90 minutos, pero se notó su falta de ritmo, algo que preocupa y mucho sobre todo en París. En el PSG están muy enfadados con su marcha con la selección argentina a pesar de estar lesionado y las declaraciones el argentino tras finalizar el partido ante los cariocas tampoco ayudan.

“Es obvio que no estoy bien”

El capitán de la albiceleste reconoció que llegó “con lo justo” a este encuentro por molestias físicas. “Hace mucho tiempo que no juego, fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo. Estoy bien, pero en lo físico obviamente que no, hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo”, sostuvo.

Esta afirmación ha aumentado la preocupación en el PSG que temen que regrese lesionado tras un flojísimo arranque de temporada.

El París Saint Germain se las prometía muy felices el pasado verano cuando cerró el fichaje de dos cracks de la talla de Sergio Ramos y Leo Messi, pero lo cierto es que más que un valor añadido para el equipo se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza. En Francia pensaban que Leo Messi iba a llegar al Paris Saint-Germain y empezaría a marcar los goles de dos en dos y verían al jugador de su mejor etapa en el FC Barcelona, pero nada más lejos de la realidad. En sus inicios en el PSG está lento y son muchos los que critican su rendimiento. Además, el ex culé no acaba de adaptarse a la vida de París, ni a sus compañeros de vestuario y, la semana pasada ya se rumoreó que no descarta, incluso rescindir el contrato.

Leo Messi no es feliz en París. Lo saben en el FC Barcelona y lo saben en Francia, donde los medios galos han hecho referencia a ello en reiteradas ocasiones. El astro argentino no tiene el protagonismo deseado en su nuevo club y la afición ya ha quejado de su rendimiento. A Messi le falta gol, no ha demostrado aún su calidad sobre el césped y su familia no acaba de adaptarse a la capital gala.

En un artículo de opinión publicado en Mundo Deportivo, el periodista Lluís Canut, explica que Messi podría solicitar la rescisión de su contrato con el PSG a la mitad de su cumplimiento, justo después de que se celebre el Mundial de Qatar 2022. Este torneo es la gran obsesión del futbolista, que tendrá su quinta y última oportunidad de ganar un Mundial.

El enfado del PSG

La falta de ritmo demostrada ayer por el argentino han incrementado el malestar en el club, que ya estalló tras saber que iba convocado por la selección argentina.

El argentino sufre una lesión en la rodilla izquierda que le obligó parar y a perderse los partidos contra el RB Leipzig en Liga de Campeones y ante el Burdeos en la Ligue 1. Incluso viajó a Madrid para tratarse. Pese a estos problemas físicos, Messi fue convocado por Argentina para disputar los encuentros de clasificación para el Mundial de Catar 2022, contra Uruguay y Brasil. Aunque Messi fue suplente ante Uruguay y solo disputó 19 minutos, si disputó ayer los 90 minutos del encuentro y ahora en París se temen lo peor.

Si el argentino regresa al PSG resentido de su lesión, se abrirá una crisis aún mayor en el seno del club galo que ya no parece dispuesto a pasarle ni una.