El defensa español Sergio Ramos parece que está totalmente integrado con sus nuevos compañeros en el París Saint-Germain, equipo con el debutó este domingo con una victoria contra el Saint-Ètienne (1-3). En ese partido sobresalió especialmente Leo Messi, quien dio los tres pases de gol. Este recital de asistencias se produjo un día antes de que se conociera el ganador del Balón de Oro, un premio que Ramos daría al exjugador del Barcelona y para el que ignoró a Cristiano Ronaldo, el que fuera su compañero durante nueve años en el Real Madrid.

“Leo es un jugador muy determinante, es un jugador único y es un privilegio tenerlo en el equipo. Poco a poco, entre todos, vamos a aportar nuestro granito de arena para intentar hacer al París más grande e intentar ganar los objetivos que queremos cumplir”, contestó Ramos cuando se le preguntó cómo veía a Messi.

Después preguntaron a Sergio Ramos si Messi era su favorito para ganar el Balón de Oro y la respuesta del central no pudo ser más clara: “Sí. Siempre defiendo a los que están en mi equipo, así que le deseo toda la suerte del mundo”.

🇪🇸 ¿Sergio #Ramos quiere que 🇦🇷 #Messi gane el Balón de Oro este lunes? ¡No te pierdas la respuesta del central del #PSG! pic.twitter.com/ARgGeBIslg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 28, 2021

Ramos también habló tras el encuentro ante el Saint-Ètienne de sus sensaciones al volver a jugar después de tanto tiempo. El defensa no disputaba un partido oficial desde el 5 de mayo, cuando jugó con el Real Madrid contra el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones. Firmó con el PSG el 8 de julio, pero una lesión en el sóleo de su pierna izquierda le había impedido debutar hasta este domingo.

“Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol. Pero eso ya forma parte del pasado, del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más.”, publicó Ramos en sus redes sociales.