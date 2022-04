Problemas para Gareth Bale

Gareth Bale sigue dando que hablar por sus acciones fuera del terreno de juego. Tras el temporal desatado por el partidazo de Gareth Bale con su selección, ahora el galés se enfrenta a un nuevo problema.

Después de sus dos goles a Austria para clasificar a su país para la final de la repesca para el Mundial de Qatar, le preguntaron al extremo si con las celebraciones de sus tantos había querido mandar un mensaje a aquellos que le critican en España. Y esta fue la respuesta del futbolista. “No. No necesito mandar ningún mensaje. Sería perder el tiempo, Deberían sentirse avergonzados. Es asqueroso, pero prefiero no decir nada”. Sus palabras cayeron como una bomba en el madridismo y muchos llegaron a solicitar a Florentino Pérez que no vuelva a jugar con la camiseta blanca. El jugador no cuenta para nada en los planes de Carlo Ancelotti y después de marcarle el jueves un doblete a Austria en el playoff para el Mundial de Qatar las prensa volvió acusarle de “jeta”, de morder la mano que le da de comer y de su falta de profesionalidad en el equipo blanco. “Solo piensa en jugar al golf y en su selección cuando el club le paga una millonada al año”, se queja el madridismo.

Pero si este mal ambiente no fuera suficiente para el jugador, ahora tiene nuevos enemigos. Su nuevo bar ambientado en golf ha desatado la ira de los vecinos. La asociación de arrendatarios de Bristol no permite los horarios nocturnos, hecho que resulta un contratiempo para el negocio del galés.

Según la ‘BBC’, los vecinos del puerto de Bristol quieren boicotear la apertura de su local, negándole las licencias que necesita para tirar adelante su nuevo negocio. El bar ambientado en golf tendría un horario de cierre a las 00:30h de domingo a miércoles y a las 1:30h de jueves a sábado, hecho que no ha gustado nada a los propietarios de la zona. Los residentes, según la BBC, advierten que lucharán contra el proyecto del delantero del Real Madrid en el puerto de Bristol.

La empresa del capitán de Gales ha solicitado una licencia para Par 59 y la guerra se ha desatado entre los vecinos.

“Con cada nuevo bar nocturno que se abre, el ruido y el comportamiento antisocial alrededor de los edificios empeoran”, apuntó el representante del vecinal, David Mair al medio inglés. El Ayuntamiento de Bristol tiene previsto celebrar una audiencia del subcomité de licencias en las próximas semanas. Los residentes se oponen a la hora de cierre propuesta de 01:30 de jueves a sábado y 00:30 el resto de la noche, incluida media hora para beber.

Par 59, que abrió hace dos semanas, tiene dos campos de minigolf de nueve hoyos y se describe a sí mismo como un lugar solo para adultos. “Con cada nuevo bar nocturno que se abre, el ruido y el comportamiento antisocial alrededor de los edificios empeoran. Los fines de semana, el ruido de los juerguistas borrachos resuena en los edificios hasta la madrugada y los jardines se están convirtiendo en un baño público”, aseguran los vecinos.