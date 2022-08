Mbappé se pica con el Real Madrid por el balón de oro: “Lo saben hacer...”

Más de dos meses después de rechazar su fichaje por el Real Madrid y de anunciar su renovación con el PSG, Kylian Mbappé (Bondy, 23 años), lidera un nuevo episodio del PSG de Nasser Al Khelaifi y lo hace una vez más dentro de la lista de candidatos al Balón de Oro. Aprovechando la gala de los nominados, el crack francés concedió una entrevista a France Football para hablar, entre otros temas, del valor del premio, de sus posibilidades para levantarlo, y de Karim Benzema, claro favorito en la presente edición.

Leo Messi no está entre los finalistas por primera vez desde 2005 y tampoco Neymar, del PSG sólo se ha colado Kylian Mbappé. En el día en el que vuelve a una convocatoria con el PSG, el francés da su Top-3 de candidatos. “Diría Benzema, yo y Mané” y añade “Soy un candidato más serio y fiable”.

Sin embargo, da la sensación de estar picado porque es consciente de que Karim Benzemá es el claro favorito. y en este sentido subraya la presión que realiza el Real Madrid y afirma que los blancos saben como hacer creer que tienen al mejor.

“El Real es una máquina de Balones de Oro, hay que reconocerlo. Hay un verdadero saber hacer, pero lo más importante es el terreno de juego. No es tu club el que va a conseguir tu Balón de Oro, eres tu. Sigo convencido de que algún día podré ganarlo en París”, aseguró.

Cuando se repite tanto la musiquita...

Pero no se quedó ahí. El delantero del PSG también se refirió al Real Madrid en lo que se refiere a la presión para ‘colocar’ en la opinión pública candidatos para ganar el trofeo. “¿Si influye? Sí, por supuesto. Cuando se repite, y se hace repetir, todas las semanas “es el mejor jugador del mundo, debe ganar el Balón de Oro este año”, en algún momento llega a los votantes. Incluso cuando están dormidos tienen que escuchar esta musiquita. El Real Madrid sabe hacerlo muy bien”, afirmó.

La estrella gala ve favorito a Benzema pero advierte: “Tiene 34 años, acaba de hacer la temporada de su vida, gana una nueva Champions siendo decisivo muchas veces... Si fuera Karim y no gano, dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro”.

Respecto a la polémica Messi-Cristiano, Mbappé no quiso mojarse: “Es como elegir entre tu padre y tu madre: no puedes hacerlo y no puedes preguntar”

El francés afirma que no sería un fracaso retirarse sin ganar un Balón de Oro si tiene una gran carrera en sus clubes y en la selección pero admite que le quedaría un “regusto a caso no cerrado”.