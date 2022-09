Se hace pública Mbappé a Achraf en el vestuario del PSG, que le deja en muy mal lugar

Kylian Mbappé no está pasando por el mejor momento de popularidad en Francia. Para ser un delantero que cuida hasta el más mínimo detalla su imagen público lleva una racha de episodios que no dejan la mejor imagen de él.

El primero de todos fue su discusión con Neymar por lanzar un penalti, un asunto que el PSG aún no ha decidido y que parece que no habrá decisión firme de Galtier, el entrenador, porque es un asunto en el que no quiere meterse. El técnico, que llegó este verano, sabe que su superviviencia depende de respetar a los egos que mandan en el vestuario y por eso mantiene un perfil secundario.

El segundo episodio en contra de Mbappé y que le puso en el centro de las críticas fue la conferencia de Prensa antes del encuentro contra la Juve en la que se rio a carcajadas cuando un periodista preguntó acerca de la huella climática que deja el club francés con sus continuos viajes en avión. Su risa, con la del su técnico, fue vista como la del millonario a que le da igual que todo alrededor se hunda. Europa teme un invierno sin energía, el mundo se enfrenta al reto del cambio climático y Mbappé se parte de risa delante de los periodistas y las cámaras de televisión.

Y el último episodio se ha desvelado estos días y es un vídeo del pasillo de vestuarios hacia el campo. Ahí se observa como el futbolista francés habla con su compañero y amigo Achraf. Con él vino a Madrid a comer en un restaurante en medio de todo el proceso de su no a fichar por el Real Madrid. Deben o debían llevarse bien, porque la bronca, de buenos modos, pero tajante que le echa el “jefe” del PSG al lateral derecha es definitiva.

El ex madridista no le dio un pase o se lo dio pero no bien y antes de salir al campo Mbappé quiere dejarle muy claro qué tiene que hacer. Le pregunta si ha visto el vídeo y Achraf reconoce que sí. Además le pide perdón, pero Mbappé no tiene clemencia, no le basta con la disculpa, le parece poco así que decide dejarle muy claro que tiene que pasarle la pelota.

Mbappe: viste el video ? Tenías que darme el pase.



Hakimi: si, lo lamento. Lo he visto



Mbappe: no basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases.



Tremenda bala hemos esquivado.pic.twitter.com/vMc6pD2Mvt — Trunks (@trunksRM) September 9, 2022

Cuando renovó por con el PSG y dejó de lado al Real Madrid pese a que ambas partes daban por hecho su traspaso, se negó que fuese por dinero, pero ahora que el New York Times ha revelado lo que cobra el francés, parece que el dinero sí que fue importante. También Mbappé ha negado que le ofreciesen todo el poder del vestuario para hacer un equipo competitivo, pero por lo visto en el vídeo, se ve que el francés sí que tiene mando, al menos con Achraf para indicarle cómo tiene que hacer las cosas.

El PSG ha empezado bien la temporada en la Liga francesa y en la Champions, pero el ambiente dentro del vestuario no parece el mejor, sobre todo por la distancia entre Mbappé y Neymar. Si continúan las victorias, no habrá problema, lo que no se puede imaginar es qué va a pasar si se pierde.