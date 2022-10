Lopetegui da calabazas a un equipo de la Premier

Julen Lopetegui fue despedido del Sevilla y a los pocos días le llegó una buena ofertas de los Wolves. Sin embargo, el ex técnico hispalense rechazó esta posibilidad tal y como lo afirma Guillem Balagué. “Las conversaciones fueron muy amistosas y los Wolves lograron presentar un caso de un equipo con mucho potencial y con jugadores que entenderán de inmediato lo que Lopetegui podría hacer con ellos. Pero es un sincero no. El momento personal y profesional no coincidieron”.

“Este momento personal radica en que su padre merece atención a sus 92 años. No es una cuestión de cansancio ya que recupera energías trabajando, y su plantilla estaba dispuesta a seguirle allá donde fuera tras la intensa pero muy exitosa etapa en Sevilla. Aunque en esta ocasión dijo que no y el Wolves lo entendió, está bastante claro que, cuando las cosas mejoren en casa, buscará un equipo en la Premier League, su próximo destino y donde seguramente encontrará a los mejores clubes interesados”, añade Balagué.

El día de su despedida, Julen Lopetegui tampoco descartó regresar al Sevilla en un futuro: “¿Por qué no? No sé que nos depara la vida, el Sevilla será un gran club siempre. No sé si nos volveremos a encontrar, pero sí sé que somos inseparables en el sentimiento”, aseveró Lopetegui, quien ya había señalado antes, en un corto y emotivo discurso, que se marcha “un sevillista más, de por vida”. Esta temporada empezó muy mal para Julen siendo la peor campaña en la historia del club en hacer unos datos tan pobres. Además, a esta tensa situación se le unió que la afición criticaba a la directiva y toda esa presión terminó propiciando el adiós de Lopetegui y la llegada de Sampaoli. Lo que consiguió Julen en Nervión fue impresionando, pero ese cambio se pedía a voces tras los malos resultados y las sensaciones iban en esa misma línea. Cuando Monchi apostó por Julen en 2019, muchos aficionados criticaron esta decisión por su pasado en el Real Madrid pero rápidamente demostró que su pasión por el Sevilla era mayor a cualquier tipo de experiencia. Bajo esa filosofía, el técnico vasco consiguió ganar la Europa League venciendo al Inter en la temporada 2019/2020.

El adiós de un técnico que va a quedar para siempre en la historia del @SevillaFC.



Tras el adiós de Julen, el Sevilla tuvo que centrarse en buscar a un sustituto de garantías. Finalmente, el elegido fue Sampaoli, pero Pochettino también formó parte de esta terna de futuribles, tal y como informó Estadio Deportivo. El argentino está sin equipo tras el adiós del PSG y, tras postular sin éxito al banquillo del Chelsea, quiere regresar cuanto antes.