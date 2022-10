Viaja a España para fichar a Lopetegui

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Wolverhampton quiere fichar al técnico vasco. Tras ser despedido del Sevilla, Julen Lopetegui es libre para negociar con otros equipos extranjeros, algo que quiere aprovechar Jeff Shi, presidente del conjunto inglés, para que ponga rumbo a la Premier.

Jorge Mendes quiere llevar a Lopetegui al Wolverhampton

Es por ello por lo que, según la BBC, ha viajado a España para convencer personalmente a Julen Lopetegui de que tome las riendas del Wolverhampton. De momento, tras la salida de Bruno Lage son Steve Davis y James Collins los que se han hecho cargo del equipo. No obstante, el Wolverhampton está en puestos de descenso tras haber sumado sólo 6 puntos de 27 posibles. De ahí que busque un punto de inflexión con el fichaje de Julen Lopetegui que, además, estaría avalado por un Jorge Sampaoli que tiene participaciones en el club británico.

Cabe señalar que Julen Lopetegui habría perdonado al Sevilla parte de su equipo para poder así aceptar la propuesta del Wolverhampton. Y es que el vasco sabía que el conjunto hispalense estaba negociando con Jorge Sampaoli y que su continuidad era muy complicada.

No obstante, en su rueda de prensa de despedida, Julen Lopetegui no descartó regresar al Sevilla: “¿Por qué no? No sé que nos depara la vida, el Sevilla será un gran club siempre. No sé si nos volveremos a encontrar, pero sí sé que somos inseparables en el sentimiento”, aseveró Lopetegui, quien ya había señalado antes, en un corto y emotivo discurso, que se marcha “un sevillista más, de por vida”.