Título universitario, curiosa tesis, bonus oculto...: los secretos que tal vez aún no conoces de Lewandowski

Robert Lewandowski sobresale tanto dentro como fuera del terreno de juego. El jugador nacido en Polonia atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con 33 años ganó el premio Best FIFA 2021 y acaba de ser galardonado con el primer premio Gerd Müller, que reconoce al delantero más goleador de Europa.

Ahora se ha convertido en el “jefe absoluto” del FC Barcelona -ayer fue el artífice de la victoria in extremis ante el Valencia- donde también destaca como uno de los deportistas mejor pagados del planeta. Conocemos sus records de cara a puerta y los imponentes goles que le han llevado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo pero hay curiosidades del delantero polaco que tal vez aún no conoces.

Bonus secreto

Joan Laporta trabajó sin cesar para conseguir la llegada del gran ariete polaco al Camp Nou, en una operación que no fue nada fácil con el Bayern Múnich, a falta de un año para terminar su contrato con el conjunto bávaro, y que costó unos 45 millones de euros para la entidad culé. Esos 45 millones de euros correspondían a la parte fija de su traspaso pero ahora, el diario Bild, desvela el bonus secreto que que deberá pagar el Barça en función de su rendimiento.

Si Robert Lewandowski llega a los 25 goles por temporada (lo que no parece difícil), el FC Barcelona deberá pagar 1,25 millones de euros por cada campaña que alcance esa cifra. A razón de que el futbolista firmó un contrato de tres temporadas, más otro opcional, el Barça podría llegar a pagar cinco millones de euros por su rendimiento.

Familia de deportistas

Es hijo Krzysztof Lewandowski, quien fue campeón de judo e incluso fue futbolista profesional, y de Iwona fue una voleibolista profesional y vicepresidenta de Partyzant Leszno. Su hermana fue seleccionada nacional de volei. Su esposa Anna Stachurska obtuvo medalla de bronce en el Mundial de Karate del 2009.

Su curiosa tesis universitaria

El futbolista polaco estudió la carrera de Educación Física en la Universidad de Varsovia. El máximo goleador de la historia de la Selección polaca obtuvo en 2017 su licenciatura con una tesis sobre su propia carrera,. En su estudio, titulado ‘RL 9. Camino a la gloria’, Lewandowski (que juega con el número 9) explica su carrera como futbolista, desde que jugaba a la pelota en la calle de niño hasta convertirse en la estrella del futbol internacional.

El trabajo es una guía para jóvenes atletas profesionales, señaló entonces el examinador Marek Rybinski al portal de noticias “Wirtualna Polska”. Para defenderla, Lewandowski acudió a la Universidad en traje, como es tradición en Polonia. Los examinadores, para su sorpresa, vistieron camisetas de la selección nacional.

El camino a la gloria

Su tesis no se equivocaba en su camino camino a la gloria y no solo deportiva. De hecho el ex del Bayern no solo es uno de los mejores delanteros del mundo sino también un crack en los negocios. Según la revista Forbes, los ingresos de Robert Lewandowski superan los 33 millones de euros con su contrato con el Bayern además de varias alianzas de patrocinio. Su contrato con el Bayern era de 20 millones de euros anuales (algo menos en el Barça). Además de eso, Robert recibe 13 millones adicionales a través de su patrocinio de Nike, Huawei y Procter & Gambl, entre otros. Lewandowski rescindió su contrato con Huawei en marzo pasado en medio de rumores sobre el apoyo ruso a la marca china. También ha sido imagen de H&S, T-Mobile, Oshie o Gillette.

RL9 es la marca registrada y el “apodo” de las redes sociales de Lewandowski. De ahí el nombre de la empresa de juegos RL9.Games. Su esposa Anna Lewandowska es parte de su imperio con varios negocios de alimentos y fitness de los que está a cargo. Junto a ella tienen una empresa de alimentos llamada Foods by ann, que se caracteriza por tener una gama de productos nutricionales y bebidas. Lo mismo ocurre con la marca de ropa 4F.

Además, el nuevo jugador blaugrana ha puesto en marcha una agencia de marketing Stor9 junto con su mujer y ha invertido en un fondo de inversión polaco (Protos Venture Capital) para startups digitales. También es dueño del restaurante Nine’s en Varsovia, la capital polaca.

El secreto de su físico

El “jefe del Barça” guarda un curioso secreto tras su envidiable forma física a los 34 años. El jugador, recientemente galardonado con el premio Gerd Müller -que reconoce al delantero más goleador de Europa-, tiene un sorprenderte truco para mantener su estado de forma: ¡Come al revés!

The Times desveló que tanto el futbolista como sus esposa han adherido a la denominada ‘dieta invertida’ que se caracteriza por el consumo del postre al principio de las principales comidas del día. Pero más allá del orden de los factores, el patrón dietético que siguen ambos incluye huir de los alimentos ultraprocesado, de la lactosa y de la harina de trigo.

La dieta de ‘comer al revés’ hace que el delantero polaco y su esposa coman un dulce primero a la hora de las comidas, a menudo un brownie, pero solo uno hecho de cacao puro. A esto le sigue el arroz con carne o pescado selecto, y la comida se completa con una opción tipo entrante de ensalada o sopa.