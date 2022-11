¡Bombazo!: En Inglaterra desvelan cual será el destino de Messi... y el de un jugador de España

Lionel Messi podría acabar jugando para David Beckham antes de retirarse. Según The Sunday Times, la edición dominical del The Times, el argentino tendría arregladas ya las condiciones de su contrato con el Inter de Miami, el club de la MLS que crearon David y Victoria Beckham para posicionarse en el deporte de Estados Unidos.

Según el medio londinense, Messi se convertiría en el futbolista mejor pagado de la historia de la MLS y en el mismo equipo se sumarían jugadores como Busquets, Jordi Alba, Fábregas, Luis Suárez... todos los que terminan contrato y vivieron épocas mejores sobre un terreno de juego.

The Sunday Times asegura que estas operaciones, más allá del aspecto deportivo, guardan una relación directa con el impulso al negocio que supondrá la celebración de la siguiente Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

No es la primera vez que se baraja con fuerza esta opción. El pasado mes de Octubre, The Athletic ya adelantaba que el Inter de Miami espera que el jugador de 35 años se una al club en los próximos meses a pesar de que no se llegó a un acuerdo definitivo y las conversaciones no se reanudarán hasta después de la Copa del Mundo. El siete veces ganador del Balón de Oro acaba contrato en la capital francesa al final de la temporada actual y aún tiene que mucho que negociar con el PSG.

Mucho se ha hablado del plan del FC Barcelona para facilitar su regreso pero todo apunta a que el argentino está dispuesto a cruzar el charco y poner fin a su carrera en Estados Unidos. De hecho, el entorno de Messi ya se apresuró el pasado verano a desmentir los planes de Laporta: “No ha habido ningún acercamiento por parte de Laporta a nadie del entorno de Leo Messi ni viceversa, y quien afirme eso miente”.

Según la citadas informaciones, la franquicia de la MLS, que es copropietaria del excapitán de Inglaterra David Beckham, ha llegado a una fase avanzada en las negociaciones con Messi. Por ello, ahora esperan que llegue del Mundial y fiche por el club en los próximos meses. Las discusiones entre Messi e Inter Miami sobre una posible transferencia han estado en curso durante varios meses y ahora todas las partes consideran en que es el momento de completar un acuerdo.

Los copropietarios de Beckham, Jorge y José Mas, lideran las negociaciones con los representantes de Messi y han mantenido varias reuniones con su padre, Jorge, en las últimas semanas.

En compañía de Busquets

Sin embargo, aún no se ha finalizado ningún acuerdo y se dice que las conversaciones se han suspendido hasta después de la Copa del Mundo, que comienza en Catar el próximo día 20. A partir de enero, Messi podrá firmar un acuerdo de precontrato con un club extranjero. Sin duda, se convertiría en el jugador de más alto perfil de la MLS si se mudara a Miami, donde su familia ya posee una propiedad.

El mismo destino, según los medios ingles tendría el internacional español, Sergio Busquets. En Barcelona ya le han abierto las puertas de par en par y el inglés quiere incorporarlo a su equipo. El fichaje de una de las vacas sagradas del barcelonismo -que también finaliza contrato al término de esta temporada- ya ha sido confirmado por la cadena Cope que asegura que podría hacerse oficial en breve.