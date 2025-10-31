Atlético de Madrid - Sevilla: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

El Riyadh Air Metropolitano será el escenario este sábado 1 de noviembre, del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC por la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El choque concentra la atención de la fecha por el duelo entre dos clubes con historia y la necesidad de puntos en un momento clave de la competición. El conjunto de Diego Simeone buscará estirar su dominio como local ante el equipo andaluz que, bajo la dirección de Matías Almeyda, intentará sorprender y sumar para escapar de la zona media de la tabla.

El Atlético de Madrid llega en buena forma, tras vencer por 0-2 al Real Betis en la última jornada y estirar una racha de nueve partidos sin conocer la derrota en la competición doméstica. Esta regularidad le ha permitido a los colchoneros instalarse en la cuarta posición de la clasificación, con 19 puntos y solo una derrota. Simeone ha conseguido mantener el sello del equipo: una estructura sólida defensiva, apoyada en el trabajo de Oblak, Giménez y Koke, y un mayor dinamismo ofensivo gracias a Julián Álvarez y la versatilidad de Marcos Llorente. La baja de Pablo Barrios por lesión abre la oportunidad para ver en acción a jugadores como Gallagher, que no se han terminado de consolidar.

Real Betis v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Para los colchoneros, el Metropolitano es una fortaleza, encadenando 16 partidos sin perder en casa frente al Sevilla en LaLiga. La última vez que los de Nervión festejaron en feudo rojiblanco fue en enero de 2018, por los cuartos de final de la Copa del Rey, una estadística que resalta el favoritismo local.

Por su parte, el Sevilla alcanza este compromiso tras una goleada (1-4) ante el CD Toledo en Copa del Rey, que sirvió para recuperar sensaciones tras una serie de resultados irregulares en LaLiga. El conjunto de Almeyda ocupa actualmente la undécima posición con 13 puntos. Además, presentan bajas importantes, como Alexis Sánchez y Lucien Agoumé, quien todavía es duda. En el plano táctico, el entrenador argentino apuesta por un sistema de presión alta y marca hombre a hombre, buscando robar en campo rival, aunque el equipo ha sufrido por falta de equilibrio y una defensa vulnerable.

CD Toledo - Sevilla FC Ismael Herrero Agencia EFE

Para el Atlético, ganar supone consolidarse entre los cuatro mejores de LaLiga y afianzar su candidatura europea, mientras que para el Sevilla es la oportunidad de revertir su tendencia negativa a domicilio y retomar aspiraciones continentales. La intensidad física, los duelos individuales y el peso táctico de Simeone y Almeyda prometen un encuentro dinámico, donde cada detalle puede transformar el desarrollo del partido.

Horario y dónde ver online TV el Atlético de Madrid - Sevilla, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Sevilla

Atlético de Madrid

Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Gallagher, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

Sevilla FC

Odysseas; Carmona, Fabio Cardoso, Marcao, Suazo; Gudelj, Sow; Rubén Vargas, Peque, Ejuke; e Isaac Romero.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso