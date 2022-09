El Atlético de Madrid se plantea vender a una de sus estrellas en enero para hacer caja

En el Atlético de Madrid no tienen nada claro el futuro de Oblak. A priori, el club tenía la renovación totalmente apalabrada. Sin embargo, ‘The Mirror’ apunta que el Manchester United quiere apostar fuerte por él hasta el punto de presentar una oferta al Atleti en el próximo mercado de invierno. Si finalmente Oblak no firma su renovación, la única manera que el equipo colchonero consiga hacer caja sería con esta venta. De Gea también termina contrato en 2023 y su salida empieza a ser una realidad. El conjunto inglés quiere atar cuanto antes un recambio de garantías. El United no es el único club que puja por el guardameta. El PSG quiere que Donnarumma tenga más competencia y la experiencia de Oblak es clave para conseguir ese objetivo.

La trayectoria de Oblak en el Atleti es increíble. Llegó 2014 procedente del Benfica y, desde entonces, ha disputado un total de 359 encuentros en los que ha encajado 273 goles. Hasta en 177 ocasiones ha dejado su portería a cero. Sin duda, ha sido una de las piezas fundamentales para Simeone. La última vez que le preguntaron por la hipotética salida del guardameta no quiso dar detalles: “Es normal que quieran a un portero de las características y el valor que tiene Oblak y no me sorprende porque es muy bueno. Para nosotros es determinante, importantísimo en el vestuario, es nuestro capitán, y año tras año ha logrado ir evolucionando en todos los partidos, desde como portero a su manejo con el grupo, y ojalá pueda seguir con nosotros”. El técnico argentino ya ha pedido a Gil Marín que se le pueda renovar cuanto antes.

En redes sociales se está apreciando cierta preocupación en la hinchada colchonera que se teme lo peor. El propio Oblak siempre ha reconocido que está muy feliz con el cariño que la afición le da: “No pienso mucho en mí ni en lo que la gente pueda pensar sobre mí. Pero es bonito que la gente tenga una buena opinión sobre ti. Significa que vas por el buen camino. Cada día, desde pequeño, trabajo para seguir mejorando, y así lo haré hasta el final de mi carrera”.

El sustituto para Oblak sería Emiliano Martínez. Internacional con Argentina, el meta quiere ponerse a las órdenes de Simeone. El Aston Villa, por su parte, ante la delicada situación que atraviesa, podría facilitar su salida. Llegó a la Premier League en 2011 al fichar por el Arsenal y es un gran conocedor de LaLiga Santander ya que estuvo cedido en la temporada 2017-2018 en el Getafe.