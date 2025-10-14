Cazan a un futbolista a 230 km por hora y sin carné de concudir

Un futbolista profesional (cuya identidad no ha sido revelada) que debía viajar al extranjero para unirse a su club, excedió el límite de velocidad en casi 100 km/h cerca de Le Havre. Las autoridades han confirmado que se presentarán cargos penales por exceso de velocidad y conducir sin carné.

El futbolista fue detenido por gendarmes de la brigada motorizada de Saint-Romain-de-Colbosc, cerca de Le Havre, tras haberle hecho una señal de advertencia a un hombre que circulaba a 224 km/h en la autopista A131, según informa Actu Normandie . Los gendarmes detuvieron al conductor para pedirle la documentación pero su permiso de conducir ya estaba suspendido.

Fue detenido en la carretera y llevado a comisaría para ser interrogado.

Interrogado en comisaría

El hombre explicó que iba al aeropuerto para unirse a su club, ubicado fuera de Europa. Tras la audiencia, finalmente abandonó la comisaría... en taxi.

Se iniciaron procedimientos penales

Las autoridades confirmaron que el jugador será procesado por exceso de velocidad y conducir sin licencia. Estas dos infracciones conllevan sanciones severas: multas, deducción de puntos y una posible suspensión prolongada de los procedimientos judiciales.

Una infracción tan grave es muy poco frecuente en este lugar, que la policía no está acostumbrada a inspeccionar. Sin embargo, el jugador profesional no fue el único en ser detectado, ya que la policía también le expulsó a un joven conductor a 168 km/h.