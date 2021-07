Manolo ‘El del bombo’: “Me dolería en el alma no estar en la semifinal del martes”

Sus súplicas pidiendo ayuda a la Federación Española de Fútbol han obtenido su fruto. Manolo ‘El del bombo’ declaraba hace apenas unos días a La Razón que se le estaban agotando los ahorros, que el presidente Rubiales y sus directivos de la FEF le tenían abandonado y que no se valoraban los cuarenta y cinco años de apoyo continuo al equipo nacional.

Pues bien, Manolo hizo de tripas corazón y llamó al encargado de los desplazamientos de la selección para suplicarle que le echaran una mano para viajar desde Copenhague a San Petersburgo, con el fin de asistir a la eliminatoria de cuartos de final entre España y Suiza. El directivo, apellidado Limones, debió apiadarse de los ruegos y le consiguió en media hora los billetes y la entrada. Pero ahora el problema es otro. ¿Conseguirá el más fiel seguidor de ‘la roja’ que la FEF le invite a viajar a Londres para animar a los nuestros en la semifinal contra Italia?

En el momento de escribir estas líneas, sábado día 4, a la una y media de la tarde, y según confiesa Manolo, “el señor Limones me ha dicho que tienen el cupo de invitaciones cubierto y que no hay plazas libres ni entradas. Que si alguien falla me llamará. Pero aquí estoy, recién llegado a Madrid desde Rusia, a punto de coger el AVE a Valencia y sin noticias de la FEF, Se puede imaginar usted la pena que siento. No estar en la semifinal me dolería en el alma.”

Manolo el del Bombo

- Es ilógico que la Federación invite a familiares y amigos de sus directivos y que usted se quede fuera…

- Yo creo que sí, pero no quiero polémicas. Si pudieron arreglarlo en media hora lo anterior, ¿por qué ahora me dan largas?

- Algunos periodistas radiofónicos afirman que la FEF lleva años pagándole todo...

- Se dicen muchas mentiras. Eso no es cierto. Me he tenido que pagar de mi bolsillo muchos viajes, soy un pensionista que recibe ochocientos euros al mes, de los que la mitad van para pagar una hipoteca, mis ahorros son escasos y se me están yendo en hacer frente a los gastos que conlleva acudir a los partidos de nuestra selección. Y me duele que la gente piense que me lo pagan todo cuando no es verdad. Los aficionados que me saludan en el extranjero están muy confundidos al respecto. Estoy hasta las narices…

- De todas formas, parece que su relación con la FEF mejora.

- No, todo sigue igual que la última vez que hablé con usted. Y hoy sigo esperando para ver si me pueden hacer un hueco en la expedición al estadio de Wembley la semana que viene.

- Es que, como denunciaba José María García, hay demasiado chupóptero.

- Exactamente, debe ser así.

- ¿Que le pediría al señor Rubiales?

Que me ayude… Llevo cuarenta y cinco años siguiendo a ‘la roja’, he visto demasiadas cosas, y saben que no me gusta criticar a nadie.

- Profesionales de la radio deportiva, como Pepe Domingo Castaño y Santiago Cañizares, le han acusado de mentir cuando afirma que la FEF no le ayuda.

- Que se enteren bien antes de hablar. La realidad es la que yo le cuento, no la que cuentan ellos. Se equivocan… Lo único que me ha pagado la FEF es este último viaje a San Petersburgo.