Fernando Callejo, psicólogo deportivo: "Xabi no ha sido un jefe para Vinicius, ha sido un líder"

Toda la plantilla del Real Madrid acompañó a Kylian Mbappé en su entrega de la Bota de Oro. «Sin un equipo, tú no puedes ganar este premio», aseguró el delantero del Real Madrid. Sus primeras palabras fueron para sus compañeros, para confirmar que nadie es mejor que todos juntos. «Quiero dar las gracias primero a todos mis compañeros. Muchas gracias por venir y por ayudarme en todo momento. Gracias a ellos ha llegado mi mejor versión. Tenemos un grupo increíble y espero que ganemos mucho este año», dijo.

Xabi: "Vinicius, impecable"

Se ha hablado poco del equipo durante esta semana en el club blanco pese a la victoria contra el Barcelona, que fue, sin ninguna duda, un triunfo colectivo. Sin embargo, los gestos de Vinicius al ser cambiado y su peculiar manera de pedir perdón días después han acaparado toda la conversación blanca y hay cierta expectación por ver la alineación de Xabi Alonso contra el Valencia hoy en el Santiago Bernabéu. Expectación para ver si el delantero brasileño está en el once titular o hay un pequeño castigo para él (incluso cuando se pueda justificar, porque el martes hay encuentro de Champions en Liverpool). Pero Xabi Alonso aseguró que no iba a haber ningún tipo de pena para el futbolista: «El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos y estuvo impecable. Habló desde el corazón, con sinceridad. Quedé muy satisfecho y, desde ese momento, para mí, el asunto quedó zanjado. Tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia», decía el entrenador blanco.

La diferencia entre líder o jefe

Según el psicólogo Fernando Callejo, cofundador de UPAD Psicólogos, «un líder de grupos, a diferencia de un jefe, no toma represalias, acompaña y guía, que es más fundamental, más importante que castigar a un jugador».

Xabi Alonso está enfrentándose a un reto casi desconocido como entrenador. Aunque en el Bayer seguro que tuvo problemas, no vivió actos de rebeldía públicos como el del pasado domingo, y tampoco tenía un futbolista con tanto peso como Vini, que ha ganado dos Champions y reclama estatus de estrella. Xabi está viviendo un máster en gestión de vestuario. Pero, como hacía en el campo, ha sacado su papel de líder: «Tengo que ser yo mismo. Ser auténtico y no impostar nada. Tener una relación sincera, directa, sabiendo cuál es el rol de cada uno y siempre pensando en lo mejor para el equipo», explicaba el entrenador del Real Madrid acerca de la gestión de grupos.

«Cuando hablamos de equipos como el Real Madrid, las críticas hay que trabajarlas de manera individual, hacerle ver al futbolista que se ha equivocado», continúa Fernando Callejo. «Supongo que habrá medidas disciplinarias y parece que todo el mundo espera que no sea titular, pero el buen profesional va a buscar el bien del equipo», continúa el psicólogo.

El mensaje de Xabi Alonso

, que ha vivido en los mejores vestuarios de Europa y los ha compartido con todo tipo de futbolistas, de diferentes culturas y distintos egos, sabe las peculiaridades de un grupo y el modo de reconducirlo: «Llevar al grupo y tener una buena relación dentro del respeto, con la misma exigencia, pero sabiendo que no todos son iguales. Debes tener esa inteligencia emocional para poder adaptarte a ellos teniendo tu posición», continuaba ayer el entrenador madridista.

Durante estos días se ha hablado mucho de los métodos de Xabi Alonso y de su intervencionismo en el vestuario, comparándolo con los métodos supuestamente más laxos de Ancelotti. Pero más que eso, el papel del entrenador es liderar a chicos jóvenes a los que su entorno les repite constantemente que son los mejores del mundo. «Vini», dijo Xabi Alonso, «demostró su honestidad y habló desde el corazón: lo que significa este club y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club. Fue muy positivo y muy valioso. Todos estamos en el mismo barco remando en la misma dirección».