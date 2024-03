Un ex jugador de Guardiola dicta sentencia: "No entrenará a España. El tema de Cataluña..."

Pep Guardiola parece tener muy claro lo que quiere hacer con su futuro. Un futuro que seguirá ligado a los banquillos pero a ningún club. El siguiente paso que tiene en su cabeza es entrenar a una selección y así lo expresó sis tapujos en una reciente entrevista en ESPN.

Guardiola tiene contrato con el actual tricampeón de la Premier League hasta junio de 2025 y, tras la marcha de Jürgen Klopp del Liverpool, incluso habló de la posibilidad de ampliar el contrato por más tiempo. Pero el español tiene claro que, cuando termine el trabajo en Manchester, el futuro será con una selección. "Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", dijo Guardiola.

A partir de aquí se dispararon todo tipo de especulaciones y volvió a sonar España o Brasil como sus destinos más probables. Sin embargo ahora uno de los jugadores que ha compartido horas con el técnico ha descartado a "La Roja" de la terna. "No, no creo que España. Él no querría. El tema de Cataluña y España... ya sabes cómo es", ha afirmado Fernandinho, futbolista brasileño que jugó en el Manchester City de 2013 a 2022.

El brasileño que disfrutó de su mejor período durante el reinado de Guardiola en el Etihad ha revelado en "Denilson Show" qué selección nacional es la más probable que el español entrene en un futuro. Las selecciones nacionales probablemente competirían por su firma, pero Fernandinho cree que se reduciría a una elección entre Inglaterra, Brasil y los Países Bajos.

‘Es difícil decir que Brasil lleva la delantera. Muy difícil de saber. Existe la posibilidad de que pueda entrenar a Brasil, pero creo que hay otros equipos al mismo nivel que podrían tener a Pep Guardiola como entrenador en el futuro. Creería en Inglaterra, donde está, conoce a los jugadores y todo, y tal vez los Países Bajos… ¿Quién es su padre en el fútbol? (Johann Cruyff)", sentenció el brasileño que cree que este salto podría producirse en 2026.

La verdad es que sería un absoluto shock ver a Pep Guardiola sentado en el banquillo de la selección española sobre todo después de las veces que el entrenador catalán se ha posicionado a favor de figuras del independentismo catalán, al que siempre ha hecho bastantes guiños. Guardiola, que jugó con la camiseta de la selección española durante muchos años. "Nunca jugué sin querer hacerlo con España, ni mucho menos. Lo hice encantado y lo mejor que supe. Jugué lo mejor que supe, que es la mejor manera de mostrar compromiso", ha asegurado en alguna entrevista. También reconoció que si hubiese podido, habría jugado con la selección catalana.