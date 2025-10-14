El llamamiento desesperado de un futbolista para encontrar a su perro: ¡Ofrece recompensa!

Si hace unos días, el mundo del deporte se vio conmocionado por el dolor de Hamilton con la muerte de su mascota, ahora se conmueve con el llamamiento desesperado de un futbolista para encontrar a su compañero canino.

El capitán de Gales, Aaron Ramsey, ha hecho un llamamiento desesperado para encontrar a su perro perdido. El ex centrocampista del Arsenal reveló que la mascota de la familia, “Halo”, se perdió en México, donde el jugador de 34 años juega para los Pumas UNAM.

Ramsey y su esposa Collen han recurrido a Instagram para alertar al a sus seguidores sobre la desaparición de su perro y ofreció una recompensa.

“Por favor ayúdennos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las cercanías de Hipsterrier, que es un refugio para perros. Se ofrece una recompensa. Cualquier información es valiosa. AYÚDENOS A DEVOLVERLO CON SU FAMILIA", escribió el futbolista.

De acuerdo con la información proporcionada por la pareja, ‘Halo’ responde únicamente a órdenes en inglés. La publicación es la primera que ambos comparten en español desde que llegaron a México.

Apoyo de drones

La perrita lleva tres días desaparecida, aunque los Ramsey fueron notificados en las últimas horas. Para aumentar las probabilidades de hallarla, compartieron un mapa y solicitaron apoyo con drones que puedan sobrevolar la zona donde se extravió. La iniciativa busca ampliar el área de búsqueda y agilizar su localización.

Aaron y Collen Ramsey aprovecharon la Fecha FIFA para viajar a Europa, ya que el futbolista había sido convocado con la selección de Gales. Finalmente, Ramsey no participó debido a molestias físicas, lo que permitió que la familia se concentrara en la búsqueda de su mascota.

En redes sociales se compartieron fotografías y videos de ‘Halo’, que llegó a México en compañía de toda la familia. Los mensajes de apoyo se multiplicaron entre seguidores, quienes destacaron la importancia de la perrita para la familia.

El mediocampista pasó la mayor parte de su carrera jugando para el Arsenal antes de fichar por la Juventus en 2019. Hizo 369 apariciones durante sus 11 años con los Gunners, anotando 64 goles y brindando 60 asistencias. Ramsey fichó por los Pumas de la UNAM en julio de 2025, convirtiéndose en un refuerzo muy importante para el Apertura 2025.