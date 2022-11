¿Ha sido esta la respuesta de Luis Enrique a Paco González y Pedrerol?

Luis Enrique no ha faltado a su cita con el stream para comunicarse con los aficionados. Después de la victoria por goleada contra Costa Rica, Luis Enrique ha vuelto a su cita diaria, una de las decisiones que más críticas le están costando. Pero él no va faltar, porque le gusta comunicarse así directamente y además está dejando que los aficionados descubran a un nuevo Luis Enrique, “friqui”, como dice él de la alimentación y jovial. “Esto no lo hecho para quitar la presión a los jugadores como dice la prensa. Salió de manera muy natural. Yo no soy de aparecer publicamente, es difícil que yo de una entrevista, porque no me apetece, aunque en las ruedas de prensa me lo paso pipa. Apareció de esta manera, no esta hecho para polemizar ni fastidiar a la prensa ni para criticar a los jugadores. No era el objetivo que hablasen más de mí”, aseguró. Los jugadores son muy conscientes de vuestro soporte y recuerdo que el 80% antes de empezar el Mundial creía que somos capaces de jugar siete partidos. Lo vamos a buscar. Tendremos dificultades, pero somos muy optimistas”.

También ha hablado del partido de Costa Rica y lo que espera. “El resultado es inmejorable, pero un partido malo te echa y tenemos el objetivo de ganar a Alemania, una de las favoritas. Será interesante ver el nivel que podemos dar. Alemania llega con necesidad, pero vamos a ir a por la victoria como siempre, aunque nos pueda valer otro resultado. Queremos asegurar la clasificación”, ha asegurado. “No es un grupo que vaya a caer en la autocomplacencia. El rival motiva mucho, han cambiado de entrenador, pero repiten bastantes jugadores y comportamientos similares. Será una piedra de toque para ver cómo lo gestionamos”, ha continuado. Ha desvelado que en el descanso de Costa Rica les dijo a los jugadores que había que mostrar respeto al rival marcando goles y no haciendo cosas que podía hacer que el rival se sienta humillado.

Ha hablado de su papel como entrenador: ““Siendo entrenador te das cuenta de que el cuento es muy diferente a cuando jugaba. Intento entender al jugador y trato de pensar que, si hace algo mal, no es porque lo haga aposta, sino porque no ha podido hacerlo mejor o se ha equivocado. Trato de ayudar al jugador y lo intento”, ha continuado.

Le han preguntado por la cena: “Hoy solo comí cinco, pero no como cada día. Hoy he cenado sepia, boniato, los cinco huevos que os he dicho, algo de champiñones a la plancha y de postre un yogur y un heladito de galleta, hoy he pecado un poquito”.

Las críticas a Luis Enrique han venido sobre todo por sus streams, que se hacen en horarios de partidos. En medio de la conversación ha dicho que graba los partidos y después los ve para analizarlos.

🟣 Empieza @LUISENRIQUE21 su stream



🗣️ "No puedo hacer dos cosas a la vez. SUPERMAN NO SOY..."



💥 'Luis Padrique' en estado puro. pic.twitter.com/WTDoFg6Tq7 — Radio MARCA (@RadioMARCA) November 24, 2022

Al empezar el stream, a las 20:00 horas, cuando comenzaba el encuentro de Brasil y Serbia se ha sentado Luis Enrique en la pantalla y ha explicado que pese a ser “Luis Padrique” no puede hacer las dos cosas a la vez, porque tampoco es Supermán. Y ha asegurado que sus ayudantes le irían diciendo si cambiaba el resultado del partido. Además, ha negado, como decían algunas críticas, que Costa Rica fuera un rival menor.