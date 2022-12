Esto es lo que gana Luis Enrique en Twich y lo que pinesa hacer con el dinero: “No voy sobrado...”

Luis Enrique no deja de sorprendernos. El seleccionador español decidió innovar con un canal de ‘streaming’ que le permite marcar la agenda y relacionarse con la audiencia sin filtros mediáticos convencionales, un papel en el que nadie veía a un técnico que a un mayoría resultaba entre soso y borde. Pero la realidad es que lo está petando. Se ha estrenado como streamer, con muy buenos datos y compitiendo con Ibai Llanos o el mismísimo Auronplay, y se muestra muy activo en sus redes sociales también.

Lo mismo habla de la relación de su hija Sira con Ferran Torres, que de la prohibiciones que ha impuesto a los jugadores o de su secreto para perder más grasa entrenando. Pero además de divertirse, el técnico se lleva una buena suma de dinero con su nuevo papel de streamer.

¿Cuánto gana Luis Enrique en Twitch?

Luis Enrique se ha convertido en el creador de contenido español que más ha crecido en la plataforma durante el mes de noviembre. Aunque ni siquiera el seleccionador de fútbol ha dicho la cantidad de dinero, se puede hacer una estimación aproximada en base a sus 789 535 seguidores y 5317 suscriptores. Al finalizar el Mundial de Qatar 2022 podría llegar incluso al millón. Hasta el momento Luis Enrique ha hecho un total de 10 sesiones de Twitch y según Vanitatis, sus ingresos por cada directo podrían rondar entre los 6000 y 7000 euros, dando un total de entre 60 000 y 70 000 euros recaudados hasta la fecha.

Luis Enrique ha revelado cómo funciona el tema del dinero en Twitch. “Tengo 5.317 suscriptores. Cuando te haces tu canal de Twitch, que me lo hizo mi hijo, se ve que hay varios tipos de contrato. La plataforma se lleva la mitad de lo que cobramos y a esto hay que sumar la parte de Hacienda. Así que toca contribuir”, explica.

¿Qué hará con el dinero?

Con todo ello, Luis Enrique no se va a quedar el dinero que obtendrá tras haber dado su parte correspondiente a Twitch ya Hacienda. Podría haber elegido algún destino paradisíaco para él y su familia e incluso la selección española de fútbol. Pero ha insistido en que cuando finalice el Mundial de Qatar 2022 no se quedará “ningún euro”. “Yo no me llevaré nada. Todo lo que gane será para una buena causa de la que os informaré en su debido momento”. Por ahora no ha querido contar cuál va a ser esa causa a la que destine todo lo que gane con sus directos en Twitch, pero lo que ha dejado claro es que irá para un fin benéfico y que él no se quedará nada de lo que consiga con su faceta de streamer.

Muchos usuarios se preguntan si tal vez se trate de alguna fundación que se dedique a investigar el osteosarcoma, la enfermedad por la que murió su hija Xana.