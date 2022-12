La primera foto de Sira, la hija de Luis Enrique, y Ferran tras el Mundial y su mensaje contra los críticos

Empieza una nueva época en la selección española con De la Fuente al mando y con Luis Enrique en busca de otro banquillo en el que seguir trabajando. Seguro que lo hará con menos presión que la que ha vivido en la selección española, donde se ha vigilado y criticado todo lo que hacía: desde cómo entrenaba, que es lo normal, hasta lo que decía en los streams. Fue ahí, en los streams que hacía por la noche desde Qatar cuando habló de la relación que tenían su hija Sira y el delantero Ferrán Torres. A partir de ahí dio pie a que se hicieran bromas. El entrenador se las tomó con naturalidad y él propició otras.

Como otros futbolistas, Ferran también se ha despedido de Luis Enrique. “El Mundial acabó antes de lo previsto para nosotros. Han sido semanas muy intensas, donde hemos compartido experiencias y un gran vestuario. Me quedo con las cosas a mejorar y las críticas constructivas; el resto, mejor no valorarlo. Empieza una nueva etapa y tenemos que estar todos juntos. Desearle mucha suerte a Luis De la Fuente y darle las gracias por todo a @luisenrique21worldcup22 y a todo el staff”, aseguraba en el mensaje que colgó en su Instagram.

El delantero del Barcelona fue de los más criticados del equipo por el partido que hizo contra Marruecos. “Ha hecho un partido lamentable”, decía por ejemplo, MisterChip, que fue quien más le criticó por cómo jugó y por lo que dijo tras el partidl “Le voy a decir una cosa a Ferran Torres. “Cuando tu no habías nacido, eh Ferran, había ya muchos que llevábamos años y años llorando con esta selección. Con pelos en los huevos. Para que me vengas a decir si estamos o no en el barco de la Selección. No eres nadie y menos quien para decir que está en el barco o no”, decía. De ahí el mensaje que Ferran Torres ha dejado en sus redes.

El futbolista ha sido tan protagonista por lo que ha hecho en el campo que por lo que se ha dicho de su relación con la hija del jefe. A sus compañeros les preguntaban e intentaban hablar con normalidad de una situación que sí era un poco extraño, pero que para nada influyó en el rendimiento deportivo o en la convivencia diaria de la selección.

Hasta ahora no había habido una foto conjunto de Sira Martínez y Ferran, pero ya la han colgado en las redes sociales.

Foto de Sira Martínez, la hija de Luis Enrique y Ferran FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Disfrutando de tus días libres”, escribe ella. Están en una pista de pádel. El futbolista, que fue uno de los que volvió con el resto de la expedición (muchos se quedaron en Qatar o en los alrededores), está, como el resto de futbolistas de la selección, de vacaciones, a la espera de tener que volver a entrenarse a las órdenes de Xavi Hernández en el Barcelona y recuperar cierta normalidad tras el Mundial de invierno. Será el último fin de semana de diciembre cuando vuelva LaLiga a centrar toda la atención.