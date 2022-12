Neymar se plantea no volver a jugar con Brasil y esto le dice Pelé desde el hospital

La derrota de Brasil contra Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar fue de las que duelen. La pentacampeona caminaba feliz por el campeonato, pero chocó contra el portero Livakovic tanto durante los 120 minutos como en los penaltis, y se marcha para casa cuando era la gran favorita. Neymar había marcado un golazo histórico, porque con él igualaba los 77 de Pelé y se colocaba en la cima de anotadores con la canarinha, pero no sirvió para conseguir el triunfo. En la tanda, se quedó sin lanzar, pues estaba preparado para ejecutar el quinto y no se llegó.

Ney lloró. No ha tenido mucha suerte en los tres Mundiales que ha disputado: en el de 2014, como locales, se perdió las semifinales por una lesión, y vio desde la grada el histórico 7-1 de Alemania. Al de 2018 llegó tras estar muchos meses parado por una rotura en el pie y estuvo desquiciado: Bélgica frenó a Brasil en cuartos. En Qatar sí estaba bien, pero en el primer partido ante Suiza le dieron una patada fuerte que hizo peligrar su participación porque el tobillo se le hinchó de forma espectacular; se perdió los dos partidos siguientes de la fase de grupos, pero había reaparecido ante Corea del Sur en octavos y también jugó contra Croacia ya sin problemas.

No puedo asegurar que volveré NEYMAR

Con la eliminación todavía caliente, se sinceró. “Sería demasiado apresurado venir aquí y decir que esto es todo, pero no puedo garantizar nada. Tengo que tomarme un tiempo para pensarlo. No le cierro ninguna puerta a la selección, pero tampoco digo al cien por cien que quiero volver”, hablaba la decepción, lo mismo que le pasó, por ejemplo, a su amigo Messi en 2016 tras haber perdido tres finales consecutivas con Argentina. Después se lo replanteó y regresó y finalmente en 2021 ganó la Copa América, una liberación.

Entre los que han pedido a Ney que siga vistiendo de amarillo está Pelé, que desde el hospital, donde sigue recuperándose, escribió unas emotivas palabras.

La traducción es esta: “Te vi crecer, te animé todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la selección brasileña. Ambos sabemos que esto es mucho más que un número. Nuestro mayor deber como atletas es inspirar. Para inspirar a nuestros compañeros profesionales de hoy, las próximas generaciones y, sobre todo, para inspirar a todos los que aman nuestro deporte. Desafortunadamente, el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración que muchos aspiran a ser. He aprendido que cuanto más tiempo pasa, más crece nuestro legado. Mi récord se estableció hace casi 50 años, y nadie ha podido acercarse a él hasta ahora. Lo lograste, muchacho. Esto realza la grandeza de tu logro,@neymarjr. Sin embargo, sabes, como yo, que ningún número es mayor que la alegría de representar a nuestro país. Tengo 82 años, y después de todo este tiempo, espero haberte inspirado de alguna manera para llegar hasta aquí. Más que eso, espero que tu logro se contagie a los millones de personas que te siguen para desafiar lo que parece imposible. Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que marques, como he hecho en cada partido que te he visto sobre el césped”.

El propio futbolista del PSG ha escrito una carta en sus redes sociales

“Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego rompí a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de DIOS! Valió la pena todo el sacrificio por sentir el cariño de cada uno en el campo... Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, escribe la estrella de Brasil.