Nueva artimaña de Laporta: filtra y luego borra en su estado de Whatsapp un texto de la RFEF que le da la razón en el "caso Olmo"

El "caso Olmo" va camino de convertirse en el mayor fiasco de la historia del Barca y cada día de pasa la situación parece aún más surrealista.

LaLiga revisó la última documentación aportada por el club azulgrana durante los días 30 y 31 de diciembre y la entidad que preside Javier Tebas ha concedido al Barcelona la regla del fair play financiero 1:1, lo que significa que el Barça deja de estar intervenido y le habilita para poder entrar en el mercado de invierno con normalidad.

Sin embargo, ni LaLiga ni la RFEF, con las que estuvo en permanente contacto el club, movieron ficha para dar luz verde a la reinscripción de Olmo y Pau Víctor a lo largo de ayer. Según explicó la Federación, el Barça envió anoche un correo informativo actualizando la situación a LaLiga y la RFEF, pero seguía sin constar en esta última ninguna solicitud de tramitación de licencia por parte de la patronal sobre los futbolistas conforme a los cauces establecidos.

El principal escollo radica en que el plazo fijado en la normativa expiró el pasado 31 de diciembre, momento en el que LaLiga eliminó las inscripciones de los dos jugadores.

Desde la directiva de Laporta la intención ahora es convencer a la Federación para que reinterprete su propia norma y permita colar las inscripciones de ambos jugadores como un "caso de fuerza mayor".

¿Filtración interesada?

Y a eso parece ir destinado el último capítulo surrealista del "Caso Olmo". El programa 'Jijantes' del periodista Gerard Romero hizo público en redes sociales un texto que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, puso en su estado de Whatsapp y luego borró.

En el texto, publicado pasada las nueve de la noche desde el teléfono del presidente culé se ve una especie de correo o notificación -que se corta abruptamente- en el que la RFEF da la razón al Barcelona en el tema con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

El estado publicado por Laporta Twitter

"La RFEF, habiendo escuchado los argumentos del FCB, comparte los mismos en cuanto que el art. 130.2 Reglamento RFEF NO resulta de aplicación al caso Dani Olmo/Pau Victor, puesto que, en dicho caso la baja de dichos jugadores se ha producido, no por la voluntad del club (que es lo que prevé dicho articulo) sino por factores ajenos y contrarios a la voluntad del club. Es un hecho indiscutido que tanto el club como los jugadores quieren continuar en la plantilla del FCB durante toda la temporada. Esta interpretación de la norma resulta coherente la evidente finalidad de dicho articulo, que es precisamente favorecer la estabilidad de la composición de las plantillas de jugadores, para que no se..." se podía leer en el escrito que luego fue eliminado.

La Federación no se ha pronunciado sobre la autenticidad de dicho texto pero la polémica está servida.