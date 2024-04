Primer palo de una futbolista a Jenni Hermoso por el beso: "Ella no lo apartó.."

España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales. El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, medios de todo el mundo recogieron el "pico" que ha robado protagonismo a un título épico y provocó un tsunami sin precedentes que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente a la cabeza.

La Fiscalía considera probado que el ex dirigente federativo es culpable de un delito de agresión sexual por el beso forzado que dio a Jennifer Hermoso en el acto protocolario de entrega de medallas tras la final del Mundial en Sydney, el pasado mes de agosto. Por ese delito, solicita una pena de un año de prisión, además de someterlo a libertad vigilada durante dos años y prohibirle comunicarse con Jenni Hermoso ni aproximarse a ella en un radio de 200 metros durante cuatro años.

"El beso fue inesperado y en ningún momento consentido", declaró la futbolista que también insistió en que tanto en el vuelo de regreso a España desde Australia como durante su estancia los días posteriores en Ibiza hubo un atosigamiento constante por parte de los investigados, una situación que alteró su vida normal, causándole desasosiego y tristeza.

"Ella no lo apartó ni le recriminó nada"

Tras estas declaraciones, las redes sociales se dividieron entre los que mostraban su apoyo a Hermoso y los que calificaban de "exagerado" lo sucedido con Luis Rubiales. Sin embargo, ninguna futbolista se había atrevido a cuestionar a la campeona del mundo. Hasta ahora, que una jugadora internacional ha alzado la voz mostrando sus dudas sobre la actitud de la madrileña.

La futbolista belga del Anderlecht Tessa Wullaert, capitana de la selección nacional se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho de manera contundente: "Ella no lo apartó. Su reacción me confundió".

La ex del Manchester City y actual jugadora del Anderlecht fue entrevistada en 'Niesuwsbland' y no dudó en pronunciarse sobre el escandalo que dinamitó la RFEF . "Estaba confundida. Por un momento pensé que un beso en la boca era simplemente parte de la cultura en España, sobre todo porque Hermoso no se alejó ni le recriminó su comportamiento", afirmó la delantera.

"Si me hubiera pasado a mí, mi reacción hubiera sido diferente. Tal vez se sintió abrumada", añadió.

No obstante la capitana de la selección belga afirmó: "Es una pena que ese momento eclipsara de alguna manera el título mundial, pero es bueno que una vez más haya quedado claro para algunos hombres que no pueden hacer simplemente lo que quieren".