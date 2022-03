El equipo sorpresa que quiere llevarse a Toni Kroos

Ha llegado el día. El Real Madrid se enfrenta esta noche al PSG en el partido más crucial de la temporada. Los blancos llegan con la esperanza de lograr una victoria que le permita remontar y pasar a cuartos de final de la Champions, en un encuentro que Sergio Ramos verá desde la grada. Una de las dudas que envuelve a los merengues estas últimas horas es si Toni Kroos llegará a tiempo.

El centrocampista del conjunto blanco sigue entre algodones tras una microrrotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Pese a que ha entrenado con el resto del grupo en la sesión matutina parece difícil que pueda estar en el Bernabéu ante el PSG sin correr riesgo. Y, mientras el madridismo sigue pendiente de su evolución, desde Italia sorprenden con una noticia sobre su futuro que no ha dejado indiferente a nadie.

Un interés inesperado

“Rivales en los octavos de final de la Champions League, enemigos en el mercado de fichajes: el PSG planea robarle a Toni Kroos al Real Madrid”, publica Calcio Mercato.

Según el citado medio, el PSG está interesado en hacerse con los servicios de Toni Kroos en el próximo mercado de fichajes de verano y seguir armando un Dream Team para poder cumplir su principal objetivo: Ganar la UEFA Champions League. El conjunto parisino, que se resigna ya a perder a Kylian Mbappé -que ha rechazado varias ofertas de renovación-, tiene la intención de volver a agitar el mercado y uno de los objetivos parece ser es armar un potente mediocampo capaz de dominar el juego.

El centro campista alemán termina contrato en verano del 2023 con el Real Madrid y su valor de mercado se sitúa en los 25 millones de euros, un fichaje “barato” para el multimillonario PSG.

No es la primera vez que se habla del futuro de Kroos. Hace unas semanas ya salía a la luz en medios italianos que los relevos de Toni Kroos y de Luka Modric se habían convertido en materia prioritaria para el club blanco. Los centrocampistas se acercan al final de sus carreras y toca pasarle el testigo a sangre joven. Eduardo Camavinga y Fede Valverde buscan hacerse un hueco en el once madridista pero su rendimiento no acaba de convencer a Carlos Ancelotti. Por ello, a día de hoy, Modric y Kroos siguen siendo claves para el técnico.

Sin embargo, respecto al alemán, desde Italia ya señalaban al candidato elegido. Según publicó Calcio Mercato el pasado mes de febrero, el conjunto merengue está interesado en hacerse con los servicios de Nicolo Barella en el próximo mercado de fichajes de verano. “El Real Madrid está listo para presentar al Inter una oferta de 80 millones de euros para arrebatarle a Nicolò Barella”, publica el citado medio.

Nicolo Barella es un viejo objetivo del Real Madrid, y una de las peticiones de Carlo Ancelotti. El centrocampista de 24 años es uno de los mejores de todo el continente en su posición, y gusta mucho para convertirse en el sucesor del alemán. La pasada temporada quedaron impresionados con su rendimiento, siendo pieza clave, y una de las grandes razones, para que el Inter de Milán conquistara el ‘Scudetto’, por primera vez, desde 2010.

El pasado verano, al igual que otros grandes de Europa, el club blanco ya se interesó por su fichaje pero desde el Giusseppe Meazza prefirieron traspasar a Romelu Lukaku o a Achraf Hakimi, antes que al mediocentro.

Un alemán a imagen y semejanza de Kroos

Sin embargo, el jugador del Inter no parece ser el único candidato. Los medios germanos aseguran que el Real Madrid está tanteando a un jugador de la Bundesliga para reforzar el centro del campo. Se trata de Florian Neuhaus, un mediocentro alemán que está destacado en el Borussia Monchengladbach. El jugador, de 24 años, destaca por su talento y temple a la hora de construir el juego, unas cualidades que han llamado, y mucho, la atención de los grandes de Europa.

Este mediocentro valorado en 25 millones de euros parece ser el más indicado y desde Alemania aseguran que Neuhaus es el jugador que más se asemeja a Kroos. Dos candidatos para un único plan: un centro del campo potente que marque la diferencia.

Pese a ello, Kroos parece dispuesto a día de hoy a colgar las botas en el Santiago Bernabéu.