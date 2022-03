El estratosférico sueldo de Bale con el que el Real Madrid podría fichar a Haaland

Action Images via Reuters

Gareth Bale vuelve a estar en el centro de la diana del madridismo. El jugador fue decisivo en la victoria de Gales ante Austria que deja a la selección británica más cerca del Mundial. Bale lideró a su selección y marcó dos goles. Hizo un gran partido y demostró un excelente estado de forma. Y ahí nace el enfado del madridismo, que siente el galés les está tomando pelo. Y más aún sabiendo el dineral que el delantero cobra prácticamente si pisar el césped. La página especializada en dar información sobre cuánto cobran los deportistas de varios deportes, ‘Salary Sport’, ha desvelado los sueldos de la plantilla del Real Madrid.

El saldo bruto de los blancos es de 401 millones de euros, siendo el segundo club del mundo que más gasta en el salario de sus jugadores. Este gasto implica que más de la mitad del salario se va en impuestos, quedándose una cifra de 281 millones de euros netos. Gareth Bale es el que más dinero percibe, 31,8 millones de euros. Eden Hazard, 22,9 millones y David Alaba, 21,6 ‘kilos’, completan el top 3.

Muchos madridistas pueden estar sorprendidos al ver que el nombre de Karim Benzema no está entre los más pagados. El delantero francés es el sexto jugador del Real Madrid que más cantidad recibe, superado por Toni Kroos y Luka Modric y cobrando prácticamente la mitad que el galés.

Cierran la lista Andriy Lunin y el último fichaje blanco, Eduardo Camavinga.

Salarios del Real Madrid

Gareth Bale : 31.848.960 €

Eden Hazard : 22.981.920 €

David Alaba : 21.654.880 €

Toni Kroos : 18.518.240 €

Luka Modric : 16.588.000 €

Karim Benzema : 16.588.000 €

Thibaut Courtois : 15.260.960 €

Marcelo : 15.019.680 €

Isco : 12.727.520 €

Casemiro : 11.098.880 €

Vinícius Jr : 11.098.880 €

Ferland Mendy : 9.168.640 €

Éder Militão : 9.168.640 €

Dani Carvajal : 9.168.640 €

Luka Jovic : 9.168.640 €

Nacho : 7.962.240 €

Rodrygo : 7.962.240 €

Dani Ceballos : 7.720.960 €

Marco Asensio : 7.057.440 €

Lucas Vázquez : 6.333.600 €

Mariano : 6.333.600 €

Federico Valverde : 4.101.760 €

Jesús Vallejo : 1.990.560 €

Eduardo Camavinga : 1.327.040 €

Andriy Lunin: 392.080 €

Los datos filtrados por esta web enfadan aún más a una afición que ve como los dos futbolistas que más cobran, Bale y Hazard, tienen una participación nula en el equipo de Ancelotti: esta temporada, el galés ha disputado 270 minutos, repartidos en 5 partidos en los que ha anotado un gol. El belga, por su parte, ha participado en 877 minutos, distribuidos en 22 partidos en los que ha marcado un tanto.

Un ahorro para invertir en Haaland

Lo positivo para el club blanco es que el galés se marchará libre del club el próximo mes de junio lo que liberaría un buen montante de la masa salarial para poder cumplir con el objetivo de traer a Erling Haaland, además de Mbappé al que todo el mundo da por fichado.

El fichaje del noruego no va a ser barato pero su sueldo no sería muy superior al del Bale y su rendimiento, a poco que haga, será mucho mayor. No en vano, esta considerado uno de los killers más temidos en toda Europa.

La operación podría suponer un desembolso de 350 millones de euros: 130 serían para el club alemán por el concepto de traspaso, dejando 220 millones de euros para el salario del jugador, quien tendría un contrato por 6 temporadas, es decir, un salario anual de 36,66 millones de euros.