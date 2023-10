La declaración definitiva de Jenni Hermoso contra Rubiales en la Fiscalía: "Estaba nervioso, me tenía agarrada"

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino aún sigue generando comentarios. A quien no se había oído hasta ahora es a Jenni Hermosos, la mujer que sufrió el beso del ex presidente de la Federación en el podio donde recogieron la medalla. Ahora, se ha desvelado lo que Jenni Hermoso dijo a la Fiscalía. ""Él pega un brinco sobre mí y yo me mantego firme", dije Jenni Hermoso, dejando claro que ella no cogió ni alzó a Rubiales. "Me dijo este Mundial lo hemos ganado gracias a ti. Yo cuando subo, le dije ''la que hemos liado''. Y yo ya no escuché nada más, pusol las manos en mi cabeza y me dio el beso", asegura en su declaración que ha sacado a la luz Telecinco.

Jenni Hermoso baja después al césped y lo primero que hace es contárselo a Alexia Putellas e Irene Paredes: "Lo primero que dije fue: "Oye que me ha dado un beso en la boca.. Alexia me dice "qué dices" y y digo: "Qué fuerte"". Putellas declaró la misma versión y también Irene Paredes. Está primero entendió que fue la Reina quiien le había dado un beso, "pero tampoco le hice mucho caso, porque nos iban a traer la Copa".

Jenni Hermoso, en su declaración deja muy claro que ha sentido desprotegida: "Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí. Esto que ha pasado no me lo esperaba, un hecho así iba a tener consecuencias y fue algo que yo nunca busqué. No fue un beso consentido".

La futbolista contó lo que pasó en el vestuario. "Hemos sido campeonas del mundo, es un hecho histórico y no quería robar protagonismo de ningún tipo al hecho histórico. No quería sentirme de diferente manera porque ellas ni yo habíamos tenido la culpa y queríamos disfrutar de algo que tanto nos había costado. Hice tripas corazón y seguí disfrutando con mis compañeras, no quería arrepentirme de disfrutar de ese momento. No había visto la imagen del beso y lo que se estaba hablando fuera. Cuando vemos las imágenes es como que es real", cuenta.

Y entonces pasa algo: "Estoy en el vestuario y entra Ana Álvarez y me dice que me llama el presidente y que salga. Salgo y él empieza: "El beso, que se está hablando, yo...", Yo le digo: "Sé como ha sido no ha estado bien y sabes la que te va a caer. No me tienes que decir nada". Y me dice que tenía que decir algo en el vestuario, que tenía que decir algo a las chicas. Yo creo que era consciente del tema y lo desvió diciendo que teníamos un viaje a Ibiza. Ya estaba nervioso y me cogía, me tenía agarrada del hombro. Con lo del viaje, la gente empezó a gritar. Cuando me saca, ya sé que me va a decir. Pensaba ya que mi iba a soltar algo para quitarle fuerza al asunto. Me sentí incómoda y veía que algo grave estaba pasando. No había sido normal y ahí fue más consciente".

Hermoso asegura que la relación con Rubiales era de jugadora y presidente, no más estrecha.

En el autobús siguen pasando cosas, aunque Rubiales ya no apareció: "Para el autobús, se hace un silencio mortal y me dicen que baje rápido. Ni cogió mi mochila. Me enseñaron un escrito y me dijeron tenemos que poner algo y quitarle hierro al asunto. Yo dije "Pero por qué tengo que hacer esto. Pues haced lo que queráis". No dije ni una palabra de ese escrito. Ni recuerdo lo que decía ese texto. Algo de que eso no tenía más consecuencia, pero no era mío. Me lo enseña Patricia Pérez, la jefa de prensa. Me estaba sintiendo, obligada a hacer algo, me sentí coaccionada. Pienso que ellos son trabajadores y tenían que hacer esto. Él no vino, pero ya sabía que algo estaba mal, no tenía que decirme que sacara un escrito. Él sabía ya que lo que había hecho no estaba bien". Le dijeron que era para calmarlo todo.