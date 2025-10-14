El Sevilla encuentra al niño que arrasó con sus audios en la goleada al Barça y cumple su sueño

En la última jornada de Liga antes del parón de selecciones, el Barcelona cayó con estrépito ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) y en cajaba su primera derrota en LaLiga EA Sports 2025-26, un partido en el que los azulgranas, que fallaron un penalti para empatar con 2-1, no pudieron aguantar el ritmo frenético de un excelso cuadro sevillista, que le dejó sin liderato.

Un triunfo, diez años después, que desató la euforia en el Sánchez Pizjuán donde muchos se frotaban los ojos como si de sueño se tratara. Y eso es lo que debió sentir un pequeño aficionado que se volvió viral en redes con los emocionados audios que envió a su madre durante el partido. Si en el primer audio del niño le contaba emocionado que iban ganando 2-1 al Barça, su excitación fue en aumento cuando no podía creer el 4-1 que terminaría marcando el partido.

"Me ha salido esto en TikTok y me parece increíble. Encuentren a este niño", ha publicado una usuaria en "X" compartiendo el vídeo que ha emocionado a sevillismo.

"¡Esto es un sueño pero real!"

"Mamá, 4-1 va ganando el Sevilla. Nunca he visto esto. Esto parece un sueño", le contaba gritando y acelarado por lo que estaba viviendo. Una vez terminado el encuentro, no se lo podía creer y le insistía visiblemente nervioso "mamá, esto es un sueño, pero real. Te lo juro por Dios".

El vídeo que ha enamorado a los aficionados del Sevilla no ha tardó en correr cómo la pólvora en redes y el club se puso manos a la obra para - tal y como pedía la usuaria- encontrar al menor y cumplir su sueño. Su gran entusiasmo le ha valido una invitación para acudir a las instalaciones del club y participar con los jugadores de la plantilla en un emotivo encuentro.

"Aitor, el niño que nos enamoró a todos con sus audios en el Sevilla-Barça, ha cumplido su sueño. No hay nada que nos haga más felices que poder brindar estos momentos…", anunció un el club en sus redes sociales.