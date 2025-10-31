The Messi Experience, el museo para los amantes del astro argentino

Dubái ofrece cada vez más experiencias únicas que combinan deporte, tecnología y naturaleza. Una de las más populares es The Messi Experience, en el Dubái Festival City Mall, una exposición inmersiva dedicada al astro argentino que permite recorrer su trayectoria a través de juegos interactivos y espacios sensoriales abiertos hasta el 31 de diciembre de 2025. Un espacio de 2.000 metros cuadrados para toda la familia que cuenta, entre otros colaboradores, con LaLiga y la AFA. Para quienes buscan conocer el lado más tradicional de la ciudad, el recorrido en trolebús Heritage Express de dos horas invita a explorar el histórico barrio de Al Fahidi junto a guías emiratíes, culminando con una comida típica en una casa con torre de viento. Y para una escapada fuera del ámbito urbano, Hatta se consolida como destino en tendencia gracias a sus paisajes montañosos y su oferta de aventura, que incluye tirolinas, kayak, senderismo o una nueva pista ecuestre de 2,5 kilómetros, perfecta para disfrutar a caballo de las vistas panorámicas del desierto y la montaña.

Entre las próximas novedades, Global Village reabre para celebrar su trigésima temporada. Este icónico espacio, mitad parque temático y mitad mercado, reunirá 30 pabellones con más de 3.500 exposiciones de distintos países, ofreciendo un recorrido por las tradiciones, sabores y artesanías del mundo.

Llega la Euroliga

En el ámbito deportivo, el tradicional hipódromo de camellos Al Marmoom mantiene viva esta emblemática competición con sus carreras hasta abril. Además, el debut del Dubai basketball en la Euroliga enfrentará al equipo local con grandes clubes europeos en el Coca-Cola Arena. La iniciativa Dubai Fitness Challenge (1-30 de noviembre) invita a todos a ejercitarse 30 minutos diarios, con eventos masivos como la Dubai Ride (2 de noviembre) y la Dubai Run (23 de noviembre), que convierten las principales avenidas de la ciudad en grandes circuitos deportivos.