El futuro de Keylor Navas pasa por Italia

El Inter busca sustitutos a Onana este verano y Keylor Navas entre en escena. "Con el dinero que saquen por el portero quieren quedarse con Lukaku, pero deben buscar un refuerzo para la portería. Según cuenta el medio italiano La Gazzetta dello Sport, Keylor Navas está entre los candidatos. El costarricense está a un año de acabar contrato con el PSG, por lo que si llegada no supondría un problema. El otro portero que está en la agenda del conjunto italiano es Lloris", informa el citado medio. Según informa el Diario Marca, la salida de Navas puede cerrarse en 5 M€. Una cantidad muy asequible y que ratifica que el conjunto parisino busca darle una salida cuanto antes para liberar masa salarial. No es la primera vez que el PSG intenta que su portero salga rápidamente. Durante el anterior mercado de fichajes ya ocurrió lo mismo, aunque no hubo ninguna oferta en firme.

Keylor siempre ha sentido que no le han valorado lo suficiente por varios hechos. En el Real Madrid la llegada de Courtois fue definitiva para su adiós en uno de sus mejores momentos tras las Champions conseguidas. En su día, también fue la moneda de intercambio para que De Gea pudiese recalar en el conjunto blanco a cambio de que Keylor fuese al United. Un sinfín de anécdotas que acreditan que el de Costa Rica no ha terminado de convencer al 100% a sus técnicos.

"Es que ningún equipo te aseguran jugar, pero yo siento que cuando un jugador que compite y puede estar titular todos los partidos es normal que no nos guste una situación como la que tuvimos el año anterior. Para salir de un club tienen que pasar demasiadas cosas, entonces, no es tan fácil como vender un caballo, que lo metan a un camión, y se haga un trato, hay muchas cosas que son importantes, determinantes, que uno valora en el futuro para estar tranquilo", afirmó Navas hace unas semanas.