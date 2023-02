Horario y dónde ver gratis hoy el partido Al Ahly-Real Madrid del Mundial de clubes

No hay futbolista en Europa que se lleve más faltas que Vinicius. Suma 79 faltas recibidas, 20 más que Neymar en la Liga francesa. Por eso, al Real Madrid le puede venir bien esta semana sentirse obligado a poner la atención en otra cosa que no sea una competición doméstica que ahora mismo le provoca enfado, malestar y, a sus jugadores como Vinicius, dolor físico.

Hoy el Real Madrid jugará en Marruecos la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Ahly egipcio y si gana, el sábado jugará la final contra el sorprendente Halil. El Real Madrid es el favorito sin duda de un torneo que desde 2012 sólo ganan los equipos europeos. Entonces se impuso el Corinthians. Y antes de ese año, hay que retroceder hasta 2006, cuando el Inter de Porto Alegre derrotó al Barcelona. Desde entonces, la fortaleza económica de los clubes europeos apenas ha dado opción a los rivales de otros continentes.

Esa superioridad europea marca un poco el tono de una competición a la que la FIFA le quiere dar una vuelta para que vuelva a cobrar la importancia que tuvo en sus comienzos, cuando medía al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica.

Fue un enfrentamiento entre el Real Madrid y Peñarol, en 1960, el que puso en marcha la competición, que entonces y durante muchísimo tiempo se llamó Intercontinental. Ganó el equipo español con un 0-0 allí y un 5-1 prodigioso en Madrid. El choque de vuelta es uno de los encuentros que los aficionados blancos que estuvieron en el campo recuerdan como uno de los grandes choques de la historia del fútbol, una sinfonía blanca en ataque como solo se podía ver en esos años del primer gran Real Madrid. Mucho tiempo después se añadieron equipos de otras confederaciones y en 2025 se jugará en verano una nueva competición de clubes y participarán 32 equipos, el invento de la FIFA para ocupar el lugar de lo que era la Copa Federaciones

Mientras estos cambios se producen, la competición no tiene la misma importancia a cada lado del Atlántico. El Flamengo dejó Brasil entre la multitud, que rodeaba el aeropuerto por el que partió el equipo, con tambores, cánticos a favor de los suyos sin dejar pasar al autobús y con la esperanza de acabar como campeones y dar un golpe de mano en el tablero del fútbol de clubes. La decepción, por tanto, no ha podido ser mayor.

El Madrid, en cambio, afronta la competición como un bálsamo para sus problemas en LaLiga y como un modo de ir ganando tiempo para encontrar de manera constante su mejor fútbol. El Mundial de clubes le tiene que servir a Ancelotti para que tomen ritmo los jugadores que vienen de lesión, recuperar el gol que le está faltando en los últimos encuentros y decidirse por el centro del campo que, definitivamente, tiene que afrontar todos los encuentros decisivos de este mes de febrero. «Cada partido que tenemos que jugar es importante. No tenemos tiempo para pensar, ahora tenemos el Mundial de Clubes, que queremos ganar, y después volveremos a pelear la Liga hasta el final. Esto no se ha acabado todavía, faltan muchos partidos y a todos les puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros en Mallorca», contaba Ancelotti después de la derrota en LaLiga.

Se están perdiendo puntos importantes y el equipo se encuentra en un estado de transición que a veces se confunde con un estado de poca claridad, porque no tiene claro quién forma parte del once y quién no, sobre todo en el centro del campo. Cada vez que Modric y Kroos no juegan, Ancelotti tiene que dar explicaciones, pero con ellos, Valverde, Ceballos y el recuperado Tchoauméni tiene un superavit de centrocampistas y se resiste a aclarar quiénes son los titulares ahora.

El Mundial, más la final que la semifinal, en la que el rival egipcio no debería ser un problema para el Madrid, puede ser el punto que marque los futbolistas con los que Ancelotti va a afrontar el inicio de los partidos más trascendentales de la temporada. Tiene un poco de trampa esta competición, porque el Real Madrid, por jerarquía y por el palmarés moderno del torneo, es tan favorito que todo lo que no sea ganar serán malas noticias.

El Real Madrid perdió la Supercopa de España contra el Barcelona y después su recorrido ha sido inestable: viaja de la confianza a los malos resultados. El Mundial le tiene que valer para coger confianza, aire y olvidar los golpes que se lleva en LaLiga.

Horario y dónde ver gratis el Al Ahly-Real Madrid en directo

El Real Madrid juega hoy, esta noche, la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Ahly, la mayor potencia del fútbol egipcio, en Rabat. El partido se jugará a las 20:00 horas y se puede ver en España en Telecinco y el directo en Larazon.es

Alineación del Real Madrid

El once del Real Madrid: Lunin; Nacho, Rúdiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modrić; Valverde, Rodrygo y Vini Jr.