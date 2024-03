Alcaraz-Musetti: horario y donde ver en televisión el encuentro de octavos de final de Miami

Lorenzo Musetti es el número 24 del mundo y en cuarta ronda acabó con el estadounidense Ben Shelton por 6-4 y 7-6 (7/5) en una hora y 52 minutos. Ahora le espera Alcaraz. El murciano domina por 2-1 los precedentes ante el italiano, un rival generacional (22 años) que le superó hace dos cursos en la final de Hamburgo. En 2023, los dos duelos directos (octavos de Roland Garros y octavos de Pekín) fueron para Carlitos.

Alcaraz se mostró muy sólido en el partido de cuarta ronda ante Monfils. "Fue un muy buen partido. Creo que hice muy buenos golpes, me moví bien y estoy realmente feliz con mi actuación. Además siempre es genial compartir pista con él", comentó el número dos del mundo. "Ambos intentamos sonreír todo el tiempo. Intentamos disfrutar del tenis casi en cada segundo que jugamos. Creo que gracias a eso podemos traer un buen show a los fans", apuntó Alcaraz. El de El Palmar también se refirió a los vips que se congregan en el Hard Rock Stadium para presenciar sus partidos. Ante Monfils estuvieron Neymar, Juan Martín del Potro y la estrella de los Heat de Miami Jimmy Butler. "Es un poco una motivación más para subir el nivel, para intentar que disfruten viendo mi juego. Obviamente intenté estar enfocado en mi partido (...). Espero que disfrutaran", afirmó.

Los dos primeros partidos de Alcaraz en Miami han sido de un nivel muy elevado. Ha conseguido mantener la dinámica con la que acabó en Indian Wells. "Estoy muy contento con el nivel que estoy mostrando hasta el momento, feliz con las actuaciones que de momento he tenido sobre la cancha. Me estoy enfocando mucho en jugar tantos partidos como pueda a este nivel, así que es genial sentirme así de bien compitiendo, espero seguir adelante", afirmó. Y se refirió a Musetti: "Es un jugador muy talentoso, muy duro para jugar contar él, creo que tengo el cara a cara ganado por 2-1 si no me equivoco. Tengo muchas ganas de jugar contra él, veremos qué pasa".

El partido cerrará la sesión matinal -hora de Miami- en el Hard Rock Stadium. Comenzará en torno a las 20:30 -hora española- y se podrá presenciar por televisión en Movistar +. En www.larazon.es también se seguirá en directo los octavos entre Alcaraz y Musetti.