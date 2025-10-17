Jenni Hermoso regresará a la selección española en la primera lista de Sonia Bermúdez

Borrar el pasado y empezar de cero. Esa es la contundente declaración de principios con la que Sonia Bermúdez ha asumido el banquillo de la selección española femenina de fútbol. La nueva entrenadora ha querido dejar claro desde el primer minuto que su libreta está en blanco y que el único criterio será el rendimiento de las futbolistas, cerrando así la puerta a cualquier polémica heredada y abriendo un capítulo que busca recuperar la normalidad y la ambición deportiva.

De hecho, este mensaje supone un cambio de rumbo evidente tras la etapa de Montse Tomé, cuyo ciclo como seleccionadora finalizó después de la última Eurocopa. La expectación en el entorno del fútbol femenino español es máxima, no solo por ver el estilo de juego que propondrá Bermúdez, sino por comprobar cómo se materializa esa promesa de renovación en su primera y esperada convocatoria.

En este contexto, el foco mediático se centra en el posible regreso de varias jugadoras de peso que no contaron para la anterior seleccionadora. Nombres como los de Jenni Hermoso, Mapi León o Misa Rodríguez resuenan con fuerza en todas las quinielas. La vuelta de Hermoso sería especialmente notable, después de que su anterior exclusión se produjera en el tenso ambiente posterior al beso no consentido de Luis Rubiales.

Un examen de altura contra Suecia para empezar

Así pues, el primer gran examen para este proyecto renovado no se hará esperar. España se medirá a Suecia en las semifinales de la Nations League, una eliminatoria a doble partido que servirá como bautismo de fuego para Bermúdez y sus elegidas. El primer asalto tendrá lugar en el estadio de La Rosaleda de Málaga el día 24 a las 20:00 horas.

Por lo tanto, la resolución de la eliminatoria se decidirá en tierras nórdicas cuatro días más tarde, el 28 a las 19:00 horas, en la ciudad de Gotemburgo. La lista de convocadas que ofrezca la nueva seleccionadora no será, en consecuencia, un mero trámite. Será la primera piedra de una nueva etapa, una declaración de intenciones que todo el fútbol español aguarda para confirmar que la selección se centra, de una vez por todas, únicamente en lo que sucede en el terreno de juego.