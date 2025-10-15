Último tren para Jenni Hermoso: el espinoso dilema de Sonia Bermúdez en su primera lista con España

Sonia Bermúdez ofrecerá este viernes la lista de convocadas para los duelos que medirán a España y Suecia en las semifinales de la UEFA Women's Nations League. Las internacionales se desvelarán a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Posteriormente, la seleccionadora nacional se sentará en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para atender a los medios de comunicación.

España disputará el primer duelo ante la escuadra sueca en Málaga el día 24 a las 20:00 horas. Cuatro días después, el 28 y a partir de las 19:00 horas, jugará la vuelta en el Gamla Ullevi de Gotemburg. El partido de ida de las semifinales de la Nations League será el debut de Sonia Bermúdez al frente del banquillo de la Selección española y el primero tras recuperar el liderato en el ránking FIFA y lograr el subcampeonato en la Eurocopa de Suiza.

La "patata caliente" de Bermúdez

Una convocatoria con una "patata caliente" que ya está en boca de todos: ¿Regreso o portazo definitivo a Jenni Hermoso?

La sombra alargada de la madrileña planeó sobre todo el mandato de Montse Tomé hasta ser una de las claves de su destitución y ahora vuelve a ser protagonista en el arranque de la nueva seleccionadora.

Sonia Bermúdez, no quiso esconderse en su primera aparición oficial y pareció iniciar un nuevo camino alejado del de su predecesora: “Traeremos a las mejores, empezamos de cero”.

Con esas palabras, la ex futbolista dejó la puerta entreabierta a figuras históricas como Jenni Hermoso, Mapi León o Misa Rodríguez, tres nombres que la afición lleva meses reclamando y que parecían vetadas en La Roja.

Preguntada directamente por la posible vuelta de Jenni, Bermúdez fue clara: “No voy a descubrir a la máxima goleadora de la selección. Cuando salga la lista, hablaremos”. Una frase que sonó a guiño en toda regla a la jugadora de Tigres, a la que muchos imaginan otra vez de rojo en los próximos retos internacionales.

Sin embargo, tampoco faltan voces que aseguran que la nueva seleccionadora seguirá apostando por dar paso a las figuras más jóvenes lo que supondría un portazo definitivo a Jenni Hermoso.

Los datos que dan alas a Jenni

Desde Luego, a Jenni le salen las cuentas. Con la salida de Tomé, las posibilidades de volver parecen dispararse y su datos en México no engañan. Ha sido elegida la mejor jugadora del mes de septiembre en la Liga MX y lleva 13 goles con Tigres lo que la convierten en la máxima goleadora de la competición.

Pero además, hay una anécdota que ahora todos recuerdan y que ha podido generar cierta empatía de la seleccionadora con lo vivido estos años por Hermoso. La madrileña mantuvo una guerra con Montse Tomé que acabó convirtiendo el vestuario en el polvorín que se la llevó por delante. Sin embargo, la actitud de la jugadora de Tigres no es algo único y la mismísima seleccionadora ya se marcó su propio "Jenni Hermoso" contra Jorge Vilda tras quedarse fuera de La Roja.

Sonia Bermúdez no se mordió la lengua al criticar al ex seleccionador en 2018 por dejarle fuera en las convocatorias a pesar de su buen rendimiento. Vilda llegó al banquillo en 2015 tras la dimisión de Ignacio Quereda y todo cambió para la vallecana que dejó de figurar en las listas. Un nuevo escenario que no supo asimilar y ante el que no se calló como demuestran sus declaraciones en una entrevista concedida al Confidencial en 2018.

"Otras con menos goles..."

"He echado de menos una llamada de teléfono. Algunas jugadoras hemos estado muchos años en el equipo, luchando, qué menos que una explicación que justifique el porqué de no estar allí a pesar del buen nivel que aún mantengo. Fui pichichi con el Atlético y no estuve en las listas, otras compañeras que metieron la mitad de goles en comparación sí que fueron. Lógicamente me alegro por ellas, pero al final no te lo tomas bien. Al parecer, si tienes más de treinta años no tienes cabida, da igual lo que hagas", declaró.

"Sé que nunca más voy a jugar en la Selección. Han pasado casi dos años desde que dejaron de contar conmigo, no espero ya nada", sentenció.

La decisión de Vilda tal vez le haga sentir cierta empatía con la máxima goleadora de la selección y las puertas vuelvan a abrirse para Jenni. La última vez que la vimos defendiendo a España fue en octubre de 2024, fue excluida de la Eurocopa de 2025. Un año después, su regreso se ha convertido en una "patata caliente" para la seleccionadora.

¿Victoria o derrota final para Jenni?... La lista del viernes no dejará indiferente a nadie