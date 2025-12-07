Joel Álvarez prepara su regreso al octágono de la UFC: "El evento de México es una buena fecha"

El inicio de 2026 apunta a ser histórico dentro de las artes marciales mixtas. La UFC, la mayor liga del mundo, arrancará un nuevo año de la mano de Paramount, lo que ha provocado que el año comience por todo lo grande.

Tras el acuerdo entre la plataforma de streaming y la compañía, Dana White, presidente de la UFC, ha querido celebrar la noticia organizando una serie de carteleras que incluyen a algunos de los mejores peleadores de cada división.

Enero empezará con dos combates por el título. Justin Gaethje se medirá a Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero y Amanda Nunes regresará del retiro para enfrentarse a la campeona Kayla Harrison en un combate que promete ser histórico dentro de la categoría femenina.

Pero no queda ahí. A ellos podría sumarse Joel Álvarez, que recientemente ha apuntado a su regreso a la UFC. El gijonés, instalado ya en el peso wélter, quiere seguir escalando en la división, y podría hacerlo pronto.

Joel Álvarez insinúa su vuelta al octágono

La carrera de Joel Álvarez continúa en ascenso. Tras su gran victoria en el peso wélter ante toda leyenda como Vicente Luque, el asturiano quiere regresar en busca de entrar en el top 15 de la división. Ya son casi dos meses de su combate, por lo que Joel ya se encuentra preparado para afrontar un nuevo reto.

Y es que recientemente el peleador gijonés ha puesto fecha a su posible vuelta al octágono. Durante un evento organizado por Tailored Perfumes, donde se presentaban dos fragancias en colaboración con la UFC, el español habló con ABC y aseguró estar interesado en su vuelta para inicios de 2026.

"Volver a pelear en el evento de UFC en México sería una buena fecha de regreso", declaraba Joel. Además, se atrevió a poner un nombre sobre la mesa, aunque todo queda en manos de la UFC. "Me gustaría algún nombre como Daniel Rodríguez", apuntaba el asturiano.

Una nueva división que conquistar

Después de nueve combates en el peso ligero, de los cuales siete fueron victorias, 'El Fenómeno' cambió de rumbo y puso la mirada en la división de las 170 libras. A pesar de ser una categoría más exigente por el peso, Joel se mostró muy solido en su debut, apuntado a cosas grandes.

Ahora, tras un tiempo de descanso, Joel quiere seguir escalando posiciones y qué mejor forma de hacerlo que regresando ante un gran rival ya rankeado. El estadounidense se encuentra en la decimoquinta posición, por lo que una victoria podría consolidar al español dentro del wélter.

"Me gustaría pelear con Dani Rodríguez. Está el número 15 en el ranking del peso wélter. Creo que por el estilo que tiene, puede hacer una pelea muy entretenida conmigo. También es un tío como Luque, que se tira todo el rato al striking. Esas son las peleas que a mí me llaman la atención", afirmaba Joel durante la presentación.

Los planes de Joel Álvarez tras su victoria

Ya lo apuntaba en las declaraciones posteriores a su victoria ante Vicente Luque. El español señalaba marzo de 2026 como mes de regreso, y todo hace indicar que será sobre esa fecha cuando podremos volver a disfrutar de 'El Fenómeno'.

Según ha confirmado el propio peleador, las conversaciones con su mánager, Ali Abdelaziz, apuntan a febrero o marzo, a la espera de la última decisión de la UFC. Y es que la intención es la de consagrarse en la categoría y tratar de llegar a lo más alto.