Jon Rahm se rinde: dispuesto a devolver el dinero saudí por volver al PGA tour

En diciembre de 2023 saltaba la bomba que revolucionó el mundo del Golf. El traspaso provocó un gran impacto no solo por el cuantioso contrato del jugador, sino también por su inesperada decisión de unirse a un circuito que no estaba autorizado por la PGA.

Rahm firmó un contrato de 500 millones de euros, lo que provocó muchas críticas, pero las cosas no han salido según lo esperado. El pasado mes de mayo John Rahm no pasó el corte en el PGA (la primera vez tras 18 'majors' seguidos) confirmando su mala racha desde que se marchó a Arabia Saudí. Si embargo, ahora parece estar dispuesto a dar un giro radical a su carrera según Mirror.

Jon Rahm finalmente se rinde y está "dispuesto a devolver el dinero saudí" aseguran en el citado medio. Jon Rahm no ha disfrutado del mismo nivel de éxito desde que se unió a LIV Golf el año pasado y supuestamente está abierto a regresar al PGA Tour, incluso si eso significa renunciar a sus millones.

Rahm podría devolver parte de su dinero de LIV Golf para volver a jugar junto a jugadores como Rory McIlroy y Scottie Scheffler . Un "experto veterano del Tour" afirma que Rahm está reconsiderando su cambio a la liga respaldada por Arabia Saudita. "Estoy 100 por ciento seguro de que si Jon pudiera devolver el dinero a los saudíes y regresar al tour, no podría firmar el cheque lo suficientemente rápido", afirma una fuente anónima a Golf Digest .

No hace mucho tiempo, Rahm brillaba como una de las nuevas estrellas del PGA Tour. Acumuló más de 70 millones de dólares (54 millones de libras esterlinas) en ganancias profesionales en el PGA Tour y el DP World Tour, y disfrutó de una prestigiosa etapa como número uno del mundo durante más de 50 semanas. Sus 11 victorias en la PGA incluyen triunfos en el Masters y el US Open .

El bajón tras su salto a LIV Golf

Sin embargo, desde su salto en 2023 a LIV Golf, las actuaciones de Rahm y la participación de los aficionados no han reflejado sus cotas anteriores. "Ahora solo hay cuatro veces al año en las que juega en las que alguien se muestra mínimamente interesado", añadió la fuente. "Pensó que su estatura en el juego estaba asegurada sin importar dónde jugara, y fue un grave error de cálculo".

Salvo en el Open del mes pasado, donde Rahm empató en el séptimo lugar con 3 bajo par, el jugador de 29 años ha tenido momentos difíciles en los majors de este año. Apenas logró superar el corte en el Masters, donde terminó en el puesto 45, no logró avanzar al Campeonato de la PGA y tuvo que retirarse del US Open debido a una infección en el pie.

Antes del Open, el ex capitán europeo de la Ryder Cup, Paul McGinley, sugirió que las mediocres actuaciones de Rahm podrían deberse a su supuesta insatisfacción con LIV Golf, que se rumoreaba que lo contrataría por más de 500 millones de dólares (386,3 millones de dólares).

"No está en la vanguardia como antes", dijo McGinley. "Sus actuaciones en los torneos mayores lo demuestran. No creo que esté en un momento feliz; no parece estar contento en el campo de golf".

Algo que por desgracia volvió a confirmarse en los Juegos Olímpicos de París donde era uno de los favoritos al oro y se quedó sin medalla. El vasco, en su estreno olímpico, llegó a ir líder con ventaja, pero un pésimo hoyo 14 (y alguno siguiente) le hundió. Acabó en una decepcionante quinta posición.

El comienzo de Rahm en 2024 no fue estelar, ya que no logró ganar ninguno de los primeros 10 eventos de LIV, aunque sí empató en el tercer lugar en Adelaida y Nashville. Sin embargo, el mes pasado triunfó en el LIV UK, logrando una victoria en el torneo por octavo año consecutivo. En los últimos meses, Rahm no ha escatimado en críticas y sugerencias de mejoras para LIV Golf. En abril, criticó el formato del evento, presionando para que se cambien los torneos de 54 hoyos con salida simultánea a un torneo de 72 hoyos. "Cuanto más nos acerquemos a LIV a hacer algunas de estas cosas, mejor", comentó Rahm.