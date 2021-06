El Tottenham tienta a Lopetegui para que deje el Sevilla y tome las riendas de su banquillo

Fútbol

El cuadro londinense sigue buscando un recambio de renombre para José Mourinho y no se está cortando a la hora de incluir a entrenadores con contrato a su agenda. Si bien su primera opción es Mauricio Pochettino, actualmente al frente del PSG, piensa en Julen Lopetegui como alternativa. Y es que sus dos grandes temporadas con el Sevilla no han pasado desapercibidas para el Tottenham.

Así lo asegura Duncan Castles. Según el periodista del Sunday Times, aunque Julen Lopetegui tiene contrato con el Sevilla hasta 2024, el Tottenham no dudará en lanzarse a por él si no llega a un acuerdo con Pochettino para su regreso.

Cabe señalar que tras su salida del Real Madrid, el técnico vasco se mostró abierto a probar fortuna en la Premier League: “Un entrenador debe estar abierto al futuro, pero si puedo elegir, prefiero estar en las mejores ligas”.

“Inglaterra es una liga fantástica. Cuando ves un partido en Inglaterra, puedes sentir la atmósfera, el respeto por los jugadores y los entrenadores. Esto es muy importante. Quiero sentir eso”, añadía Lopetegui.

Además de Lopetegui, Marcelino ha sido una opción para el Tottenham

Nada más despedir a José Mourinho, el Tottenham tentó a Marcelino García Toral pese a que éste se había comprometido semanas atrás con el Athletic hasta 2022. “Del Tottenham no tengo nada que decir. Estoy feliz en el Athletic por la acogida que me ha dado la afición y el club. Estoy triste por no haber ganado ninguna final de Copa y ahora toca seguir trabajando con la máxima humildad posible para que el Athletic sea mejor, que es en lo que estoy centrado”, decía el técnico asturiano al ser cuestionado al respecto en rueda de prensa.