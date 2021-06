Marcelino quiere fichar a Aitor Fernández para el Athletic

La marcha de Iago Herrerín obligará al conjunto vasco a reforzarse con un nuevo portero y Marcelino García Toral tiene claro qué guardameta es el que quiere. El asturiano habría solicitado al Athletic el fichaje de Aitor Fernández, actualmente en las filas del Levante.

El cuadro granota necesita ingresar este verano 16,5 millones de euros y estaría abierto a negociar por él tras la irrupción de Dani Cárdenas. Para poder vender a Aitor Fernández al Athletic antes deberá blindar a Dani Cárdenas, algo en lo que ya trabaja el Levante.

Cabe señalar que Aitor Fernández ya se mostró hace un año dispuesto a volver al País Vasco: “Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena. En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas”. De regresar a Euskadi de la mano del Athletic, Aitor Fernández competiría con Unai Simón y con Jokin Ezkieta por un puesto en el once.

Aitor Fernández y los otros fichajes en los que trabaja el Athletic

Además de en el fichaje de un nuevo portero, el conjunto vasco tiene intención de fichar a Javi Martínez y a Jon Moncayola. El primero ya ha terminado contrato con el Bayern de Múnich, por lo que podría recalar a coste cero en el Athletic. No obstante su elevada ficha está complicando la operación. Lo que complica el fichaje de Jon Moncayola no es su ficha sino que Osasuna se está remitiendo a los 12 millones que figuran en su cláusula de rescisión. En lo que respecta a Aitor Fernández, el Levante escuchará ofertas por debajo de los 30 en los que está fijada.