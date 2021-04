La respuesta de Marcelino García Total al interés del Tottenham

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el cuadro londinense piensa en el actual técnico del Athletic como recambio de José Mourinho. Marcelino García Toral firmó hasta 2022 con el conjunto vasco, por lo que ha señalado que no tiene nada que decir del Tottenham.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Los 3 equipos que amenazan la continuidad e Unai Simón

“Del Tottenham no tengo nada que decir. Estoy feliz en el Athletic por la acogida que me ha dado la afición y el club. Estoy triste por no haber ganado ninguna final de Copa y ahora toca seguir trabajando con la máxima humildad posible para que el Athletic sea mejor, que es en lo que estoy centrado”, afirmaba el asturiano tras el choque que enfrentó a su equipo con el Betis.

Marcelino sí estaría dispuesto a entrenar en Italia

Cabe señalar que hasta que el Athletic se cruzó en su camino, Marcelino García Toral tenía en mente probar fortuna en el extranjero. Ya es su día estuvo cerca de recalar en el Milán según reconoció él mismo: “Yo no estaba preparado para afrontar tal empresa. Fue una aventura atractiva, pero por honestidad con el club y la afición decidí no unirme al proyecto de Milán”.

Precisamente es en Italia donde al asturiano le gustaría tener una oportunidad: “No hablo mucho italiano, pero espero en el futuro tener una experiencia en Italia para aprenderlo”. “Creo que los equipos italianos, sobre todo los grandes, se conciben como clubes seriamente dirigidos y con gran análisis. Así que quería intentar estar a la altura, tengo un equipo técnico que analiza mucho y queríamos demostrar que nuestra forma de pensar tiene ciertos criterios. Queríamos convencer a todos de nuestra visión”, agregaba Marcelino García Toral.