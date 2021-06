Alex Petxarroman confirma que está cerca de cambiar la Real Sociedad por el Athletic

Fútbol

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el defensa de 24 años ha confirmado que no seguirá en el cuadro txuri-urdin. Alex Petxarroman deja la Real Sociedad para jugar en la “categoría profesional” en las filas del Athletic, equipo del que está “cerca” según ha admitido.

Noticias relacionadas Laotraliga. El Athletic ofrece dos años de contrato a Javi Martínez

Este movimiento produce al futbolista “por un lado, felicidad, y por otro, pena” según ha señalado en una entrevista para Berria. Y es que Alex Petxarroman llegó con 11 años a Zubieta “siendo de la Real”. Sin embargo, después de que el conjunto donostiarra haya decidido no renovar su contrato, se unirá al Athletic para “jugar en categoría profesional”. “La intención es dar este salto. Si no, no tendría demasiado sentido”, ha justificado Alex Petxarroman.

Athletic y Real Sociedad quieren fichar a Álvaro Fernández

Si recientemente hablábamos del interés de la Real Sociedad por el guardameta de 23 años del Huesca, el Athletic también está dispuesto a pujar por él. Y es que el equipo rojiblanco piensa en Álvaro Fernández último como recambio de Iago Herrerín.

Aunque el guardameta del Huesca nació en La Rioja, se formó en las categorías inferiores de Osasuna, por lo que su fichaje no contradice la filosofía del club. De llegar Álvaro Fernández, el Athletic podría ceder a Jokin Ezkieta. Para ello el equipo rojiblanco deberá imponerse en la puja a la Real Sociedad que ve en él al recambio ideal para Miguel Ángel Moyá al que ha decidido no renovar al igual que ha hecho el Athletic con Iago Herrerín.