Kiko Casilla vuelve a LaLiga Santander de la mano del Elche

Fútbol

El conjunto ilicitano ha anunciado los fichajes de Enzo Roco y de Pedro Bigas, que ya se ha incorporado a los entrenamientos. Además, el Elche ha alcanzado un acuerdo para acoger en sus filas en calidad de cedido a Kiko Casilla.

Noticias relacionadas Redes sociales. Ángel Martín convierte a Pilar Rubio en tendencia por su ironía al hablar de Sergio Ramos

Según el diario AS, el equipo alicantino se hará con el que guardameta de 34 años en calidad de cedido y con opción a compra. Este movimiento permitirá a Kiko Casilla, ex de Real Madrid y Espanyol, entre otros equipos, regresar a LaLiga Santander tras haber jugado las últimas tres temporadas en Inglaterra. Tras no haber tenido el protagonismo que esperaba durante el pasado curso, ahora deberá pelear con Edgar Badia para ser titular en el Elche.

Kiko Casilla será el siguiente fichaje del Elche tras Enzo Roco

El Elche ha anunciado este viernes la incorporación a su plantilla para la próxima temporada del central internacional chileno Enzo Roco, que regresa al club seis años después de su anterior etapa en la entidad.

Enzo Roco, que ha firmado por dos temporadas, tiene 29 años, procede del Karagümrük turco y hasta hace unos días estuvo con su selección en la Copa América que se celebra en Brasil.

El chileno ya estuvo a las órdenes de Fran Escribá en su anterior etapa en el Elche, con el que disputó 32 partidos en la temporada 2014-2015.

Tras el descenso administrativo del club, el chileno firmó por el Espanyol, y a continuación pasó por clubes como el Cruz Azul mexicano y Besiktas y Karagümrük, su último destino, en Turquía.